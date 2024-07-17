HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 8 ilde bazı alanlar orman sınırı dışına çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 8 ilde bazı alanlar orman sınırı dışına çıkarıldı

17.07.2024 07:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan bugün Resmi Gazete’de; Amasya, Balıkesir, Kastamonu, Manisa, Muğla, Samsun, Sinop ve Sivas'taki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 8 ilde bazı alanlar orman sınırı dışına çıkarıldı

Amasya, Balıkesir, Kastamonu, Manisa, Muğla, Samsun, Sinop ve Sivas illerindeki bazı alanlar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla orman sınırları dışına çıkarıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karar şöyle:

"MADDE 1- (1) Amasya, Balıkesir, Kastamonu, Manisa, Muğla, Samsun, Sinop ve Sivas illerinde bulunan ve ekli krokiler ile listelerde sınır ve koordinatları gösterilen alanların orman sınırları dışına çıkartılmasına karar verilmiştir.

(2) Birinci fikra kapsamında orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılır."
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Saraçoğlu'ndan doğal şifa reçetesi: Öksürüğü kökten bitiriyor, balgamı söküp atıyor!Saraçoğlu'ndan doğal şifa reçetesi: Öksürüğü kökten bitiriyor, balgamı söküp atıyor!
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete orman
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da silahlı saldırı! Başından vurulan kişi hayatını kaybetti! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Ankara'da silahlı saldırı! Başından vurulan kişi hayatını kaybetti! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Trump'a suikast girişiminin ardından ABD'de polisi alarma geçiren olay! Vurularak öldürüldü

Trump'a suikast girişiminin ardından ABD'de polisi alarma geçiren olay! Vurularak öldürüldü

Galatasaray ayrılığı duyurdu! Mathias Ross, Sparta Prag yolcusu...

Galatasaray ayrılığı duyurdu! Mathias Ross, Sparta Prag yolcusu...

İş adamı iple ağaca asılı halde ölü bulundu!

İş adamı iple ağaca asılı halde ölü bulundu!

Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı! Aileye çekiçle başlarına vurarak saldırdı: 1'i çocuk 4 ağır yaralı

Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı! Aileye çekiçle başlarına vurarak saldırdı: 1'i çocuk 4 ağır yaralı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.