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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmî Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmî Gazete'de

09.10.2021 01:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları, Resmî Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmî Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan genel müdür yardımcılığına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Aydın Cem Aslanbay atandı.

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İKİ BAKANLIKTA GÖREV DEĞİŞİMİ

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne Cevdet Vural, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğüne Cemal Yıldız, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Serkan Gür getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete görevden alınarak yerine Halil İbrahim Topçu atandı.

Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Adem Keskin görevden alındı, yerine Hüseyin Dündar getirildi. (AA)

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