HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2018 03:28 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Türk Patent ve Marka Kurumuna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı. Ayrıca Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi üyelerinin yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında açık bulunan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne Mehmet Ali Kahraman atandı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Sakine Solmaz Haberal getirilirken, Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Mehmet Arı'nın ataması gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Osman Bölükbaşı Dara ise 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince görevden alındı.

SAĞLIK ENDÜSTRİLERİ YÖNLENDİRME KOMİTESİ ÜYELERİ YENİDEN BELİRLENDİ

Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi üyelerinin yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, 23 Aralık 2015 tarihli 29571 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ile kurulan Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesinin üyeleri yeniden teşekkül ettirildi.

Buna göre Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi; Sağlık Bakanı veya görevlendireceği Bakan Yardımcısının başkanlığında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı, Ticaret Bakan Yardımcısı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı'ndan oluşacak.

Daha önce Başbakanlık Genelgesi ile kuruluşu gerçekleştirilen Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi, sağlık endüstrileri alanındaki yatırım, üretim, ihracatın arttırılması, teknolojinin geliştirilmesi için fiyatlandırma, ruhsatlandırma, kamu alımları, kamu destekleri ve sağlık teknolojisi politikalarını koordine etmekle görevlendirilmişti.

(AA)

PARTNERBu paylaşım ömrünüzden en az 10 yıl götürecek!Bu paylaşım ömrünüzden en az 10 yıl götürecek!
Feci kaza! Alev alev yandıFeci kaza! Alev alev yandı
Kent beyaza büründü! Sokağa döküldülerKent beyaza büründü! Sokağa döküldüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Resmi Gazete atama kararları Cumhurbaşkanlığı genelgesi

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Ankara'yı sarsacak iddia! 'Koray Aydın her an istifa edebilir'

Ankara'yı sarsacak iddia! 'Koray Aydın her an istifa edebilir'

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Ülkü Ocakları'nda deprem! Bahçeli tüm yönetimi görevden aldı

Ülkü Ocakları'nda deprem! Bahçeli tüm yönetimi görevden aldı

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yerel seçim takvimi Resmi Gazete'de yayımlandı

Yerel seçim takvimi Resmi Gazete'de yayımlandı

MHP'li Enginyurt'tan AK Parti'ye torpil tepkisi

MHP'li vekilden AK Parti'ye torpil tepkisi

Samsun'da TIR ile çarpışan lüks otomobil alev alev yandı

Feci kaza! Alev alev yandı

Kent beyaza büründü! Sokağa döküldüler

Kent beyaza büründü! Sokağa döküldüler

Meclis’te gündem ejder meyvesi! Tek tek incelediler

Meclis’te gündem ejder meyvesi

Eğitime kar engeli! Vali duyurdu: Ankara'da okullar tatil

Eğitime kar engeli! Vali duyurdu: Okullar tatil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.