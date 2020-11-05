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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 11:32 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığının çeşitli birimlerine yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Enformasyon Genel Müdürü Hüseyin Müftüoğlu görevden alındı ve Murat Karagöz Enformasyon Genel Müdürü olarak atandı.

Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Amerikalar Genel Müdürlüğüne Zeki Levent Gümrükçü ve Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Afrika Genel Müdürlüğüne Hatice Nur Sağman, Bakanlıkta açık bulunan İkili Siyasi İşler Avrasya Genel Müdürlüğüne ise Yönet Can Tezel getirildi.

Doğu Afrika Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Fatih Ak, Protokol Genel Müdür Yardımcılığına da Feral Çekerek Oruçkaptan atandı.

Bakanlıkta açık bulunan Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine Süleyman Gökçe, Avrupa Birliği Başkanlığında açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliğine ise Adem Maraşlı getirildi.

(AA)

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