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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

27.11.2021 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörlüğüne Harun Gürer, Türkiye Petrolleri A.O. Yönetim Kurulu Üyeliğine Kutluhan Taşkın, Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Sezai Aydın atandı.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine Yasin Kalem, Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Erkan Tek, Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine Feyza İleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine İlyas Tufan, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Nuri Uslu, Devlet Malzeme Ofisi Yönetim Kurulu Üyeliğine Mustafa Koç ve Ömer Karademir, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Muhittin Macit atandı.

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Kararda, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcaer'in görevden alındığı ve yerine Fevzi Kurt'un atandığı belirtildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü XIX. Bölge Müdürü İsmail Kaya ve XXI. Bölge Müdürü Göktuğ İlter görevden alındı; XXI. Bölge Müdürlüğüne, VIII. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu atandı.

(DHA)

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