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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.10.2020 07:14 | Son Güncelleme

Bazı bakanlıklara, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcısı Fatih Ünlü atandı.

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Mustafa Özaşık getirildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Amerika Genel Müdür Yardımcılığına Ramis Şen, Araştırma Genel Müdür Yardımcılığına Yusuf Turan Çetiner, Batı Afrika Genel Müdür Yardımcılığına Deniz Erdoğan Barım, Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığına Rauf Alp Denktaş, Denizcilik, Havacılık ve Hudut Genel Müdür Yardımcılığına Barış Kalkavan, Doğu Asya Genel Müdür Yardımcılığına Korhan Kemik, Güney Asya Genel Müdür Yardımcılığına Ufuk Gezer, Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcılığına Mesut Koç, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Gelişen 8 Ülke Teşkilatı Genel Müdür Yardımcılığına Cenk Uraz, Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet Akıntı ile Yurtdışı Tanıtım Genel Müdür Yardımcılığına Umut Acar atandı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet Bensiz ve spor müşavirliğine Abdullah Öztürk getirildi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Rize İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu görevinden alındı, yerine Esra Alemdaroğlu atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliğe müfettiş Ayşegül Özkan getirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Ferhat Türkoğlu atandı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kastamonu İl Müdürü Cafer Açıkel görevinden alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Hüseyin Çumak ile Fuat Şimşek, Sanayi Genel Müdür Yardımcılığına Ali Murat Sürekli, Serkan Çelik ve Ömer Bilen getirildi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcılığına 2. Bölge Müdürü Mustafa Bulut, Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Menduh Dinler getirildi, Tarım İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığına Ertuğrul Anbar atandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Burak Aykan getirildi.

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Batuhan Özay atandı.

(AA)

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