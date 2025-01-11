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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Dışişleri Bakan yardımcılığına Zeki Levent Gümrükçü atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Dışişleri Bakan yardımcılığına Zeki Levent Gümrükçü atandı

11.01.2025 00:27
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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Dışişleri Bakan yardımcılığına ve 6 ülkenin büyükelçiliğine atamalar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Dışişleri Bakan yardımcılığına Zeki Levent Gümrükçü atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Dışişleri Bakanlığı Yardımcılığı'na Zeki Levent Gümrükçü, Azerbaycan Büyükelçiliği'ne Birol Akgün, Mozambik Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Ferhat Alkan, Ürdün Haşimi Krallığı Büyükelçiliği'ne Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yakup Caymazoğlu, Almanya Büyükelçiliği'ne İkili İlişkiler Genel Müdürü Gökhan Turan, Küba Büyükelçiliği'ne Aytaç Yılmaz ve Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği'ne Lütfullah Göktaş atandı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
resmi gazete
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