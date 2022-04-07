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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Ihlara Vadisi 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

07.04.2022 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da yer alan Ihlara Vadisi ve çevresi "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Ihlara Vadisi 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi ve çevresinin "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İMZALADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Güzelyurt ilçesi sınırları içerisinde bulunan Ihlara Vadisi ve Çevresi Doğal Sit Alanı, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

Kararda, kesin korunacak hassas alanın krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Recep Tayyip Erdoğan
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