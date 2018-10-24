Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni atamalar

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, TÜBİTAK’ın ilk yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. Hasan Mandal, Prof. Dr. Mehmed Özkan, Prof Dr. Metin Orhan, Mehmet İhsan Taşer, Lütfü Haluk Bayraktar, Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk ve Aydın Ünal’dan oluştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte TÜBİTAK Bilim Kurulu’nun yerine yönetim kurulu ihdas edildi. Böylelikle kurumun en üst karar organı yönetim kurulu oldu. Kurumun yeni yönetiminde bilim, teknoloji, Ar-Ge ve sanayi dünyasından isimlere yer verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı TÜBİTAK’ta 3 yıl süreyle görev yapacak üyelerin, uzmanlık ve tecrübeleri doğrultusunda kuruma katkı verecekleri öğrenildi.

İŞTE O İSİMLER



Prof. Dr. Hasan Mandal



TÜBİTAK’ın yönetim kurulu başkanı mevcut başkan Prof. Dr. Hasan Mandal oldu. Yaklaşık 8 ay önce TÜBİTAK Başkanı olarak göreve başlayan Mandal, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyesi. Daha önce Yükseköğretim Kurulu (YÖK) başkan vekili olarak da görev yapan Mandal, bir dönem Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini de üstelendi. Mandal’ın YÖK üyeliği ise devam ediyor.