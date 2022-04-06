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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

06.04.2022 06:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre İzmir'in Çeşme ve Urla ilçelerinde yer alan Karaköy ve Zeytineli bölgesindeki doğal sit alanı "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre İzmir'in Çeşme ve Urla ilçelerinde yer alan Karaköy ve Zeytineli bölgesindeki doğal sit alanı "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İMZALADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Çeşme ve Urla sınırları içerisinde bulunan 38. Grup Karaköy-Zeytineli Etabı Doğal Sit Alanı, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Kararda, kesin korunacak hassas alanın krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Recep Tayyip Erdoğan
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