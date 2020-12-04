Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Kritik atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Şule Ürker getirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Havvanur Yurtsever, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcılığına, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hikmet Haspolatlı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Bebek, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcılığına Haluk Şahin Yazgı, Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcılığına Selçuk Aydemir, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Kolçak, Yerel Yönetimler Genel Müdür Yardımcılığına Emrullah Töremen atandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 7 il müdürlüğüne de yeni atamalar yapıldı. Buna göre, Afyonkarahisar'a Mustafa Oruç, Bolu'ya Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Oğuzhan Kurt, Erzincan'a Selçuk Aydın, Hatay'a Nizamettin Ülker, Kırklareli'ne Ersoy Canbek, Mersin'e Hüseyin Özgür Yalçın, Samsun'a Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat getirildi.