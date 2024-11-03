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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Polis Akademisi Başkanlığı'na Prof. Dr. Murat Balcı atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Polis Akademisi Başkanlığı'na Prof. Dr. Murat Balcı atandı

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
03.11.2024 00:29
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, Polis Akademisi Başkanlığı’na Prof. Dr. Murat Balcı atandı. İstanbul'da dört ilçeye de kaymakam ataması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Polis Akademisi Başkanlığı'na Prof. Dr. Murat Balcı atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, Polis Akademisi Başkanlığı’na Prof. Dr. Murat Balcı atandı.

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KAYMAKAM DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLDİ!

Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre İstanbul'un Beyoğlu, Sancaktepe, Bakırköy ve Ümraniye ilçelerinde kaymakam değişikliğine gidildi.

Ümraniye Kaymakamlığına Yüksel Çelik, Beyoğlu Kaymakamlığına Abdullah Atakan Atasoy, Sancaktepe Kaymakamlığına Naif Yavuz ve Bakırköy Kaymakamlığına ise Recai Karal getirildi. Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy ise İstanbul Vali Yardımcısı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Recep Tayyip Erdoğan
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