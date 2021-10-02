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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Vali ve il emniyet müdürlüğü atamaları Resmi Gazete'de

02.10.2021 07:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığının bazı valilikler ve il emniyet müdürlüklerine yönelik atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Vali ve il emniyet müdürlüğü atamaları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; Elazığ Valisi Erkaya Yırık Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. Geçen ay AFAD Başkanlığına atanan Yunus Sezer'in yerine Kırıkkale Valiliğine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu, Elazığ Valiliğine İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Toraman, Bilecik Valiliğine Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Kızılkaya atandı.

Ayrıca; Hatay Emniyet Müdürlüğüne Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş Emniyet Müdürlüğüne ise Engin Kaloğlu'nun ataması gerçekleştirildi.

(DHA)

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