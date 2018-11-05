Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Sabah'ta yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın imzasıyla yeni kurulan Üniversitelere 120 açıktan atama izni verildi.
Yeni kurulan üniversitelere verilen kadro kullanım izni dağılımı şöyle:
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 7
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 8
Eskişehir Teknik Üniversitesi 8
Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 7
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 7
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa 8
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 7
Kayseri Üniversitesi 8
Konya Teknik Üniversitesi 8
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 7
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 8
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 7
Samsun Üniversitesi 8
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 7
Tarsus Üniversitesi 7
Trabzon Üniversitesi 8
İran'dan ABD'ye yanıt geldi! Füzeler ateşlendi
İki genç kızdan camide ahlaksız hareket! Cemaat şoke oldu
Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var
11 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
TBMM'de çok sert tartışma! 'Bu arkadaşa Largactil vurdurun'
AK Partili eski milletvekili Ziyaeddin Yağcı hayatını kaybetti
Akdeniz Üniversitesi Rektörü'nden öğrenciye: Ne yapalım Nuran...
Sakarya'da öldürüldü! Diş uzunluğu 26 santimetre, kendisi 350 kilo...
Masaj koltuğuna oturmadan bir kez daha düşünün
Tuvalette telefon kullananlar dikkat! Tüm dışkısal maddeler...
Apple'dan Türkiye'deki mağazalarında büyük zam!
Okuyucu Yorumları 7 yorum