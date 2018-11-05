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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 22:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın imzasıyla yeni kurulan üniversitelere 120 açıktan atama izni verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Sabah'ta yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın imzasıyla yeni kurulan Üniversitelere 120 açıktan atama izni verildi.

Yeni kurulan üniversitelere verilen kadro kullanım izni dağılımı şöyle:

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 7

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 8

Eskişehir Teknik Üniversitesi 8

Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 7

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 7

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa 8

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 7

Kayseri Üniversitesi 8

Konya Teknik Üniversitesi 8

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 7

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 8

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 7

Samsun Üniversitesi 8

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 7

Tarsus Üniversitesi 7

Trabzon Üniversitesi 8

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erdoğan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kadro yeni kurulan üniversite

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
sayın cumhurbaşakanım 4B lileride unutmayınn
yandaşlara devammmm
birinci derecede akp yandaşı rektör yakınları yaşadı artık.
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