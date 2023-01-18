Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Mayıs çıkışına CHP ve İYİ Parti’den ilk yorum! Ankara’nın gündemi seçim tarihi…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim tarihini açıkladığı bugünkü grup toplantısı sonrasında Ankara kulisleri hareketlendi. CHP ve İYİ Parti’den açıklamalar peş peşe geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç karara itiraz ederek "Seçimin haziranda olacağını demiştin, sözünü tutamadın. Biz 6 Nisan'dan önce olacak her seçime evet diyeceğimizi söyledik. Bu tarihten sonrası senin koltuğun içindir." dedi.

AKŞENER: MAYISLAR BİZİMDİR!

İYİ Parti’den ilk açıklamayı ise Genel Başkan Meral Akşener yaptı. Akşener sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı çok kısa olan açıklamasında ‘MAYISLAR BİZİMDİR!’ ifadesini kulandı.

‘OCAK AYINDAN SONRA ADAYI AÇIKLAYACAKLAR’

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 6'lı masa'nın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin, "Biz bir takvim açıkladık. Ayın 30'nda tekrar bir araya gelecekler. Bir sunum gerçekleştirilecek. Ocak ayından sonra da adayı açıklayacaklar" dedi.

CHP'li Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu. Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin seçimlerin zamanında yapılacağına ilişkin açıklamaları olduğunu hatırlatarak, "AK Parti'nin sözcüsü Ömer Çelik, 'Erken seçim değil; tarih güncellemesi' diyor. Bir partinin sözcüsü böyle açıklama yapar, konuya böyle yaklaşırsa o partiden gerçekten ne beklenebilir? Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin söyledikleri neydi; eski zamanlardaki gibi olmayacak, seçim tarihinde yapılacak. Haziran'da. Peki, o tarihte mi yapılıyor? Hayır. Peki, bunun adı erken seçim değil mi? 'Hayır o tarihte yapılmıyor, bunun adı erken seçim değil' diyorlar. Seçim tarihini güncellemişler. Erkene almışlar ama adı erken seçim değil. O yüzden işler iyi gitmiyor. O yüzden Türkiye'nin itibarı, saygın bir yerde değil" dedi.

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özkoç, Millet İttifakı'nın adayının ne zaman açıklayacağına ilişkin, "Biz bir takvim açıkladık. Ayın 30'unda 6'lı masa tekrar bir araya gelecek. Bir sunum gerçekleştirilecek. Ocak ayından sonra da adayı açıklayacaklar" dedi.

CHP’DEN ERDOĞAN’A 14 MAYIS YANITI

Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etmesiyle ilgili de "Biz kararımızı net olarak açıkladık. 6 Nisan'dan önce olacak her seçime 'Evet deriz' dedik. Şimdi onlar kendileri için bir seçim tarihi belirliyor. Nasıl çıkartmak istiyorlarsa öyle çıkartacaklar" diyerek yanıt verdi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Bugün ise AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs 1950'de Menderes'in "Yeter söz milletin" çıkışını hatırlatarak "Milletimiz 73 yıl sonra 6'lı masaya aynı gün 'yeter' diyecek" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın bu çıkışı seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağı şeklinde yorumlandı.



