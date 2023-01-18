HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Mayıs çıkışına CHP ve İYİ Parti’den ilk yorum! Ankara’nın gündemi seçim tarihi…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Mayıs çıkışına CHP ve İYİ Parti’den ilk yorum! Ankara’nın gündemi seçim tarihi…

18.01.2023 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugünkü grup toplantısında seçim tarihi olarak 14 Mayıs’ı işaret etmesinin ardından CHP ve İYİ Parti’den ilk tepkiler de peş peşe geldi. CHP’de ilk açıklamayı Grup Başkanvekili Engin Özkoç yaparken İYİ Parti’de ise ilk tepkiyi Meral Akşener verdi. Akşener sosyal medyadan paylaştığı 2 kelimelik mesajında ‘Mayıslar bizimdir’ ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim tarihini açıkladığı bugünkü grup toplantısı sonrasında Ankara kulisleri hareketlendi. CHP ve İYİ Parti’den açıklamalar peş peşe geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç karara itiraz ederek "Seçimin haziranda olacağını demiştin, sözünü tutamadın. Biz 6 Nisan'dan önce olacak her seçime evet diyeceğimizi söyledik. Bu tarihten sonrası senin koltuğun içindir." dedi.

AKŞENER: MAYISLAR BİZİMDİR!

İYİ Parti’den ilk açıklamayı ise Genel Başkan Meral Akşener yaptı. Akşener sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı çok kısa olan açıklamasında ‘MAYISLAR BİZİMDİR!’ ifadesini kulandı.

2

‘OCAK AYINDAN SONRA ADAYI AÇIKLAYACAKLAR’

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 6'lı masa'nın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin, "Biz bir takvim açıkladık. Ayın 30'nda tekrar bir araya gelecekler. Bir sunum gerçekleştirilecek. Ocak ayından sonra da adayı açıklayacaklar" dedi.

CHP'li Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu. Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin seçimlerin zamanında yapılacağına ilişkin açıklamaları olduğunu hatırlatarak, "AK Parti'nin sözcüsü Ömer Çelik, 'Erken seçim değil; tarih güncellemesi' diyor. Bir partinin sözcüsü böyle açıklama yapar, konuya böyle yaklaşırsa o partiden gerçekten ne beklenebilir? Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin söyledikleri neydi; eski zamanlardaki gibi olmayacak, seçim tarihinde yapılacak. Haziran'da. Peki, o tarihte mi yapılıyor? Hayır. Peki, bunun adı erken seçim değil mi? 'Hayır o tarihte yapılmıyor, bunun adı erken seçim değil' diyorlar. Seçim tarihini güncellemişler. Erkene almışlar ama adı erken seçim değil. O yüzden işler iyi gitmiyor. O yüzden Türkiye'nin itibarı, saygın bir yerde değil" dedi.

3

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özkoç, Millet İttifakı'nın adayının ne zaman açıklayacağına ilişkin, "Biz bir takvim açıkladık. Ayın 30'unda 6'lı masa tekrar bir araya gelecek. Bir sunum gerçekleştirilecek. Ocak ayından sonra da adayı açıklayacaklar" dedi.

CHP’DEN ERDOĞAN’A 14 MAYIS YANITI

Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etmesiyle ilgili de "Biz kararımızı net olarak açıkladık. 6 Nisan'dan önce olacak her seçime 'Evet deriz' dedik. Şimdi onlar kendileri için bir seçim tarihi belirliyor. Nasıl çıkartmak istiyorlarsa öyle çıkartacaklar" diyerek yanıt verdi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Bugün ise AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs 1950'de Menderes'in "Yeter söz milletin" çıkışını hatırlatarak "Milletimiz 73 yıl sonra 6'lı masaya aynı gün 'yeter' diyecek" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın bu çıkışı seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağı şeklinde yorumlandı.

Erdoğan'da seçim mesajı: Net tarih verdi! "73 yıl sonra aynı gün" Erdoğan'da seçim mesajı: Net tarih verdi! "73 yıl sonra aynı gün"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir belediye daha harekete geçti!Bir belediye daha harekete geçti!
Loto milyoneri Kürşat servetini dağıtıyor! Tek bir şartı varLoto milyoneri Kürşat servetini dağıtıyor! Tek bir şartı var
Sosyal medyadaki bu paylaşım gündem oldu! Birçok marka indirime gittiSosyal medyadaki bu paylaşım gündem oldu! Birçok marka indirime gitti
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan CHP İYİ Parti ak parti

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna güne felaketle uyandı: İçişleri Bakanı hayatını kaybetti

Ukrayna güne felaketle uyandı: İçişleri Bakanı hayatını kaybetti

Erdoğan'da seçim mesajı: Net tarih verdi! "73 yıl sonra aynı gün"

Erdoğan'da seçim mesajı: Net tarih verdi! "73 yıl sonra aynı gün"

Kahreden detay! Cezaevindeki eşi vefat etti

Kahreden detay! Cezaevindeki eşi vefat etti

Merkez Bankası'ndan bankalara sert uyarı: 'Son verin...'

Merkez Bankası'ndan bankalara sert uyarı: 'Son verin...'

Akşener'den Erdoğan'a çağrı! 'Gelin bu işe büyük bir nokta koyalım' diyerek açıkladı: Biz hazırız

Akşener'den Erdoğan'a çağrı! 'Gelin bu işe büyük bir nokta koyalım' diyerek açıkladı: Biz hazırız

Tüm senaryolar o tarihi gösterdi! "Sinyaller çok arttı"

Tüm senaryolar o tarihi gösterdi! "Sinyaller çok arttı"

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.