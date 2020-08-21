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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjde Zonguldaklıları sevince boğdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2020 15:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Karadeniz’de doğalgaz rezervi bulunduğunu açıkladığı müjde Zonguldaklıları sevince boğdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’dan Karadeniz'e uğurladığı ve Tuna-1 bölgesinde sondaj faaliyetinde bulunan Fatih isimli yerli ve milli sondaj gemisinin doğalgaz rezervini keşfettiğini açıkladı. Zonguldak Ereğli açıklarındaki karadan 175 kilometre uzaklıktaki alanda 15 Temmuz'dan bu yana sondaj faaliyetleri gerçekleştiren Fatih gemisinden gelen müjdeli haber Kdz. Ereğli ilçesinde vatandaşları sevince boğdu.

Ekrana kilitlenen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdeyi açıklamasının ardından "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.

"TÜYLERİMİZ DİKEN DİKE OLDU"

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, tarihi ana tanıklık ettiklerine vurgu yaparak "Bugün tüylerimizin diken diken olduğu en mutlu olduğumuz bir gün.Yeni bir Türkiye’nin başlangıcının atıldığı bir gün. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza milli ve yerli duruşunu ve ısrarla bu konudaki inancını ve azmini sürdürdüğü için kendisine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu Cumhuriyet tarihimizden beri elde ettiğimiz en büyük kazanımımızdır. Kaldı ki Ereğli açıklarında bunun olması demir çeliğin başkenti olan Ereğli’ye enerjinin de başkentliğini getirecektir. Borulama hattının denizden karaya getirebilecek yakın çevresindeki boru fabrikalarıyla bunu Ereğli başarabilecektir. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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FATİH SONDAJ GEMİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümünde İstanbul’dan Karadeniz’e hareket eden ilk yerli ve milli sondaj gemisi Fatih, Trabzon’daki hazırlık çalışmalarının ardından geçen Haziran ayının son günlerinde Zonguldak’a geldi. İki yardımcı geminin eşlik ettiği sondaj gemisi, Trabzon’da kule ve diğer parçalarının takılmasının ardından inşaatı devam eden Filyos Limanı’nın bulunduğu alana hareket etti. 30 Haziran günü halkın büyük ilgisiyle karşılaşan gemi, karadan 90 mil açıklarında sondaj faaliyeti için Tuna-1 bölgesine hareket etti.

(İHA)

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