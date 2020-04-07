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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Sancaktepe'deki salgın hastanesinin yapımına başlandı 

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Sancaktepe'deki salgın hastanesinin yapımına başlandı 

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2020 11:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da iki yeni salgın hastanesi yapımının talimatını vermişti. Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenlediği kabine toplantısının ardından açıkladığı bu karardan kısa süre sonra salgın hastanesinin yapımı için çalışmalar başlatıldı. Sancaktepe'de yapılan salgın hastanesi İstanbul'daki iki hastaneden biri olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun bir çalışmayla Yeşilköy Atatürk Havalimanı alanında bin yataklı bir hastanenin plan-proje çalışmasının şu anda hızla devam ettiğini, aynı şekilde Sancaktepe’de de yine bin yataklı bir hastane yaptıklarını belirterek, "Bunları süratle, şöyle 45 gün içerisinde bitireceğiz ve buraları da tamamıyla insanımızın, halkımızın hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Sancaktepe’de yapılacak olan salgın hastanesi için çalışmalar başladı.İş makineleri ve kamyonların hastane yapılacak alanda çalışmaları devam ediyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe salgın hastanesi

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