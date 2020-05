Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aradığını görünce şaşırdı: Kızım rüyasında görmüştü

17 yıl önce eşi vefat eden 6 çocuk annesi 79 yaşındaki Bedriye Baltacı’nın merkeze bağlı Sarayatik Mahallesi’nde bulunan kerpiç evi depremde ağır hasar alarak yıkıldı. Bedriye nine, valilik tarafından evi yıkıldığı için birlikte yaşadığı kızı ile 900 konteynerden evden oluşan Doğukent Mahallesi’ndeki kurulan geçici barınma merkezine yerleştirildi. Ramazan ayını da konteyner evinde geçiren Bedriye nine dün akşam gelen telefonla sürprizi yaşadı. Öncesinde Vali Çetin Oktay Kaldırım’ın görüşme yaptığı Bedriye nineyi telefonla görüntülü olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini arayacağına başta inanmayan Bedriye nine, yaşadığı sürprizi anlatırken, kızının da rüyasında gördüğünü ifade etti.

"ARAYACAĞINA HİÇ İNANMIYORDUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini aramasıyla duyduğu memnuniyeti anlatan Bedriye Baltacı, "Beni araması sürpriz oldu. Arayacağına hiç inanmıyordum, ummuyordum. Allah kendisinden razı olsun. Cumhurbaşkanı, ‘Teyze bir isteğin var mı, iftar ve sahurda sizlere yemek getiriyorlar mı?’ diye sordu, ben de her şeyimizi veriyorlar, karşılıyorlar dedim" ifadelerini kullanarak görüşmeyi anlattı.