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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aradığını görünce şaşırdı: Kızım rüyasında görmüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2020 14:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüntülü olarak arayıp görüştüğü Bedriye nine, öncesinde kızının, Erdoğan’ın kendilerine geldiğini gördüğünü, arayacağına hiç inanmazken aramasının kendisi için sürpriz olduğunu söyledi.

17 yıl önce eşi vefat eden 6 çocuk annesi 79 yaşındaki Bedriye Baltacı’nın merkeze bağlı Sarayatik Mahallesi’nde bulunan kerpiç evi depremde ağır hasar alarak yıkıldı. Bedriye nine, valilik tarafından evi yıkıldığı için birlikte yaşadığı kızı ile 900 konteynerden evden oluşan Doğukent Mahallesi’ndeki kurulan geçici barınma merkezine yerleştirildi. Ramazan ayını da konteyner evinde geçiren Bedriye nine dün akşam gelen telefonla sürprizi yaşadı. Öncesinde Vali Çetin Oktay Kaldırım’ın görüşme yaptığı Bedriye nineyi telefonla görüntülü olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini arayacağına başta inanmayan Bedriye nine, yaşadığı sürprizi anlatırken, kızının da rüyasında gördüğünü ifade etti.

"ARAYACAĞINA HİÇ İNANMIYORDUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini aramasıyla duyduğu memnuniyeti anlatan Bedriye Baltacı, "Beni araması sürpriz oldu. Arayacağına hiç inanmıyordum, ummuyordum. Allah kendisinden razı olsun. Cumhurbaşkanı, ‘Teyze bir isteğin var mı, iftar ve sahurda sizlere yemek getiriyorlar mı?’ diye sordu, ben de her şeyimizi veriyorlar, karşılıyorlar dedim" ifadelerini kullanarak görüşmeyi anlattı.

KIZI, ERDOĞAN'IN KENDİLERİNE GELDİĞİNİ RÜYASINDA GÖRMÜŞ

Kaldıkları konteyner kentlerde her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını aktaran Bedriye Nine, "Cumhurbaşkanımız Elazığ’a geldiğinde görmek isterim. Allah, yar ve yardımcısı olsun. Valimiz, belediye başkanımız ve diğer yetkililer de çok iyi bakıyorlar. Şu an kaldığımız konteynerlerde şartlar iyi, ayrıca konteynere geldiğimiz ilk gece, kızım rüya gördü. Anne, ’cumhurbaşkanı bize geldi’ dedi, ‘Hayırdır inşallah, büyük adam, bir insanın evine gelirse çok hayırlıdır’ dedim. Konutlarımız da temiz, sıcak su ile abdeste alıyoruz. İçinde oturuyoruz, namazımız kılıyoruz. Orucumuzu tutuyoruz, daha bundan iyisi Allah’ın rahmeti. Allah, Tayyip’imizi başımızdan eksik etmesin, dertsiz hayırlı ömürler versin" diye konuştu.

(İHA)

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