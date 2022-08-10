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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslanlarına Dünya Aslan Günü'nde buzlu kokteyl! "İnşallah yavru alacağız"

10.08.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün Dünya Aslan Günü. Yeryüzünün dört bir yanında 10 Ağustos, 'ormanların kralı' olarak aslanların ve yaşam alanlarının korunmasına dikkat çekmek amacıyla kutlamalar gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen aslanların bakıldığı ve dünyanın en büyük hayvanat bahçelerinden olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde de bugün aslanlara özel muamele gösteriliyor. Erdoğan'ın aslanlarından yavru beklenirken aslanlar buzlu kokteyl ile serinliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslanlarına Dünya Aslan Günü'nde buzlu kokteyl! "İnşallah yavru alacağız"

Dünya Aslan Günü nedeniyle hayvanat bahçelerindeki aslanlara bugün ekstra ilgi gösteriliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen, yaşamlarını Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvan Bahçesi'nde sürdüren aslanların cinsel olgunluğa eriştiğini belirterek "İnşallah Cumhurbaşkanımızın aslanlarından da yavru alacağız" dedi. Erdoğan'ın aslanlarını görmeye Gaziantep'e akın akın gelindiğini söyleyen Özsöyler, aslanlara özel uygulanan muameleyi de anlattı.

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ERDOĞAN'A HEDİYE EDİLEN ASLANLARA YOĞUN İLGİ

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın üçüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aslanlarına ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 5 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir tarafından hediye edilen 2’si dişi 4 aslan, hayvanat bahçesi ziyaretçilerinden yoğun ilgi görüyor.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ASLANLARINA BUZLU KOKTEYL

Aslanların azalan popülasyonuna dikkati çekmek için her yıl Dünya Aslan Günü olarak kutlanan 10 Ağustos’ta, Gaziantep’te 40 dereceyi aşan sıcaklıktan bunalan Nil, Sultan, Sudan ve Sevakin isimli aslanlar buzlu et kokteyliyle serinliyor. Güneşin yakıcı sıcağından kaçarak kendileri için oluşturulan özel gölgeliğin altında yaz günlerini geçiren aslanlar bunaltıcı sıcakta buzlu kokteyliyle hem serinliyor hem de karınlarını doyuruyor.

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“SICAK HAVALARDA BUZLU KOKTEYL ÇOK HOŞLARINA GİDİYOR”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, Gaziantep Doğal Yaşam Parkında 4’ü dişi toplam 8 aslan bulunduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye edilen aslanların kendilerine emanet edildiğini aktaran Özsöyler şu ifadeleri kullandı:

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“Biz de onlara bütün hayvanlara olduğu gibi gözümüz gibi bakıyoruz. Aslanların azalan popülasyonuna dikkat çekmek için bugün Aslan Günü olarak kutlanıyor. Bu hayvanları kırmızı ve beyaz etle besliyoruz. Özellikle de yazın sıcağından bunaldıkları için etleri onlara dondurarak kokteyl halinde veriyoruz. Sıcak havalarda buzlu kokteyl onların çok hoşuna gidiyor. Yazın günlük 3.5 kilo, kışın ise 5.5 kilo et yiyorlar.”

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“İNŞALLAH CUMHURBAŞKANIMIZIN ASLANLARINDAN YAVRU ALACAĞIZ”

Aslanın nesli koruma altında olan bir hayvan türü olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Özsöyler şöyle konuştu:

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“Cumhurbaşkanımızın bize hediye ettiği aslanlardan sonra ziyaretçi sayımızda bir hayli arttı. Cumhurbaşkanımızın aslanlarını görmeye Gaziantep’e akın akın geliyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Özellikle birbiriyle anlaşan dişi ve erkekleri yan yana koyarak nesillerini devam ettirmelerini sağlıyoruz. Bize geldiklerinde 6 aylıklardı. Şu anda yaşları 5’i aştı. Cinsel olgunluğa da eriştiler. İnşallah Cumhurbaşkanımızın aslanlarından da yavru alacağız.”

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(İHA)

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Recep Tayyip Erdoğan
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