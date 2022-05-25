Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın vatandaşlar tarafından günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözlerine yönelik açıklamada bulunan ünlü avukat gündem oldu. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın kimdir? Hüseyin Aydın nereli ve kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AVUKATI HÜSEYİN AYDIN KİMDİR?

Hüseyin Aydın 1973 yılında Trabzon'da dünyaya geldi.

Hüseyin Aydın 1995 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi

Hüseyin Aydın daha sonra Ankara Üniversitesi ’nde Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans'ı yaptı.

Akabinde Doktorasını tamamlayan Hüseyin Aydın, 1996'da Ankara Barosundan avukatlık ruhsatı aldı. Bir yıl kadar avukatlık yaptıktan sonra 1997 yılında hakim-savcılık stajına başladı.

1999-2000 yılında Gaziantep’te Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptıktan sonra istifa ederek avukatlık mesleğine döndü. Bu tarihten itibaren Ankara Barosuna bağlı avukat olarak mesleğini sürdürmektedir. Aynı zamanda özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak da görev yapmaktadır.

HÜSEYİN AYDIN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

49 yaşındaki ünlü avukat Hüseyin Aydın, Trabzonludur. Hüseyin Aydın'ın hukuk alanında yayımlanmış iki kitabı ve birçok makalesi bulunmaktadır.

