HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın kimdir? Hüseyin Aydın nereli ve kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın kimdir? Hüseyin Aydın nereli ve kaç yaşında?

25.05.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yönelik yaptığı açıklama sonrası merak konusu oldu. Vatandaşlar internette; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın kimdir? Hüseyin Aydın nereli ve kaç yaşında? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatının biyografisi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın kimdir? Hüseyin Aydın nereli ve kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın vatandaşlar tarafından günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözlerine yönelik açıklamada bulunan ünlü avukat gündem oldu. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın kimdir? Hüseyin Aydın nereli ve kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AVUKATI HÜSEYİN AYDIN KİMDİR?

Hüseyin Aydın 1973 yılında Trabzon'da dünyaya geldi.

Hüseyin Aydın 1995 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi

Hüseyin Aydın daha sonra Ankara Üniversitesi ’nde Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans'ı yaptı.

Akabinde Doktorasını tamamlayan Hüseyin Aydın, 1996'da Ankara Barosundan avukatlık ruhsatı aldı. Bir yıl kadar avukatlık yaptıktan sonra 1997 yılında hakim-savcılık stajına başladı.

1999-2000 yılında Gaziantep’te Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptıktan sonra istifa ederek avukatlık mesleğine döndü. Bu tarihten itibaren Ankara Barosuna bağlı avukat olarak mesleğini sürdürmektedir. Aynı zamanda özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak da görev yapmaktadır.

HÜSEYİN AYDIN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

49 yaşındaki ünlü avukat Hüseyin Aydın, Trabzonludur. Hüseyin Aydın'ın hukuk alanında yayımlanmış iki kitabı ve birçok makalesi bulunmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
5 askerimizin şehit olduğu saldırın detayları ortaya çıktı5 askerimizin şehit olduğu saldırın detayları ortaya çıktı
'Kaçış planı' iddiasına AK Parti'den çok sert tepki'Kaçış planı' iddiasına AK Parti'den çok sert tepki
MSB duyurdu! Pençe-Kilit operasyon bölgesinden kahreden haberMSB duyurdu! Pençe-Kilit operasyon bölgesinden kahreden haber
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Konuğu mesleğiyle şaşkına çevirdi! O itirafı olay oldu

Konuğu mesleğiyle şaşkına çevirdi! O itirafı olay oldu

Korkunç olay! Önce eşini bıçakladı sonra çocuklarını balkondan attı

Korkunç olay! Önce eşini bıçakladı sonra çocuklarını balkondan attı

Akaryakıta yeni zam! LPG fiyatı...

Akaryakıta yeni zam! LPG fiyatı...

Cüneyt Özdemir'den, Kılıçdaroğlu'nun iddiaları sonrası tepki

Cüneyt Özdemir'den, Kılıçdaroğlu'nun iddiaları sonrası tepki

Akar duyurdu: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100'ü geçti

Akar duyurdu: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100'ü geçti

Ekrem İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun çağrısına yanıt

Ekrem İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun çağrısına yanıt

İlginizi Çekebilir

İlk kez çıplak kadın görünce donup kaldı! “Bunalmış hissettim”

İlk kez çıplak kadın görünce donup kaldı! “Bunalmış hissettim”

Dehşete düştü! Tuvaletin kapısını açtığında göz göze geldi

Dehşete düştü! Tuvaletin kapısını açtığında göz göze geldi

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

Gizem dolu ölüm! Putin’in rakibinden özür dilemişti

Gizem dolu ölüm! Putin’in rakibinden özür dilemişti

''Çirkin bir kadın olacaksın!'' diyen babasıyla tekrar buluştu

''Çirkin bir kadın olacaksın!'' diyen babasıyla tekrar buluştu

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.