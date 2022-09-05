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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkan turu yarın başlıyor! 3 ülkeyi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkan turu yarın başlıyor! 3 ülkeyi ziyaret edecek

05.09.2022 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6-8 Eylül'de Bosna- Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'a resmi ziyaretlerde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkan turu yarın başlıyor! 3 ülkeyi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşlarının davetine icabetle, 6-7-8 Eylül'de Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, üç ülkeyle ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

Başta ortak altyapı ve yatırım projeleri olmak üzere çeşitli alanlarda mevcut iş birliğinin daha da ilerletilebilmesi için yapılacak çalışmaların ele alınacağı görüşmelerde, Balkanlar'daki gelişmeler ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Her üç ülkede de iş forumları düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'ın Sisak şehrinde İslam Kültür Merkezi'nin açılış törenine de katılacak. (AA)

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Recep Tayyip Erdoğan Balkanlar

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