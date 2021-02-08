Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cezaevinden gönderdiği mektup 22 yıl sonra ortaya çıktı

Elazığ’ın yetiştirdiği önemli değerlerden biri olan Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi emekli öğretim üyesi ve Türk Edebiyatı Şairi Ahmet Tevfik Ozan (68), geçirdiği kalp krizi sonucu geçtiğimiz Ocak ayında hayatını kaybetti. 1980 darbesi sonrasında bir dönem cezaevinde kalan ardından tıp eğitimine devam eden kentin sevilen ve sayılan şair hocası Dr. Ozan’ın, 1999 yılında Pınarhisar Cezaevinde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir mektup yazdığı ve eserlerini yolladığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise o dönem kendi el yazısıyla Ahmet Tevfik Ozan’a teşekkür mektubu gönderdi. 22 yıllık mektup, oğulları tarafından Ozan’ın evrakları arasından bulunarak ilk defa gün yüzüne çıktı.

“GEÇİCİ BİR MEKANDAYIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan o dönem gönderdiği mektubunda, “Sayın Dr. A. Tevfik Ozan Kardeşim; Gönderme nezaketini gösterdiğiniz eserlerinizi aldım. Teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun diyorum. Geçici bir mekandayız. Bunun bizler için anlamlı veya farklı süreç olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Sizlere de bulunduğunuz görevde başarılar diliyorum. Selam ve Dua.. Allah’a emanet olunuz” ifadelerine yer verdiği görüldü.