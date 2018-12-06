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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı eleman arıyor! İşte başvuru şartları

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2018 21:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yeni personel alımı yapacaklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı eleman arıyor! İşte başvuru şartları

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan "BAYRAKTAR TB2 & AKINCI takımı seni bekliyor!" başlığıyla yeni personel alımı yapacaklarını duyurdu.

BAYRAKTAR: TAKIM SENİ BEKLİYOR

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından iş ilanı verdi. Selçuk Bayraktar, "BAYRAKTAR TB2 & AKINCI takımı seni bekliyor!" başlığıyla yeni personel alımı yapacaklarını duyurdu.

Bayraktar, başta İHA pilotu olmak üzere bir çok alanda personel alımı yapacaklarını duyurdu. İHA pilotu olmak isteyenlerin taşıması gereken şartları şu şekilde sıraladı:

Üniversitelerin/Yüksek Okulların Pilot Eğitimi, Elektronik, Elektrik, Makine, Uçak vb. bölümlerinden mezun veya ilgili alanda görev yapmış tecrübeye sahip,

Tercihen PPL lisansına sahip,

Temel havacılık bilgisine sahip olan,

Temel seviyede elektronik ve mekanik bilgisine sahip,

Tercihen İHA operatörü veya İHA operatörlük kariyeri düşünen,

İleri seviyede İngilizce bilen,

Uzun süreli yurt içi/yurt dışı çalışma engeli olmayan,

İstanbul dışında eğitim, test, kurulum veya uçuş vb. çalışmalarda bulunabilecek,

Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek,

Askerlik hizmetini tamamlamış veya askerlik mükellefiyeti olmayan,

Tercihen benzer görevlerde deneyim sahibi takım arkadaşları aranmaktadır.

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erdoğan Selçuk Bayraktar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan damat

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