Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti bugün (Erdoğan Diyarbakır'da hangi müjdeyi açıklayacak?)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2,5 yıllık aranın ardından 9 Temmuz bugün Diyarbakır'a giderek vatandaşlarla bir araya gelecek.

AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan; Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB 30 Fabrika, 4. Otosanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde yer alacak.

Günübirlik gerçekleştirilecek ziyarette Erdoğan'ın, Cuma namazını Diyarbakırlı vatandaşlarla birlikte kılması beklenirken, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanının saat 17:00'de Diyarbakır Valiliği önünde halka hitap edeceğini söyledi.

ERDOĞAN HANGİ MÜJDEYİ VERECEK?

Erdoğan'ın HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemlerini sürdüren Diyarbakır Annelerini ziyaret etmesi de beklenirken, burada yeni bir müjdeyi açıklayacağı öğrenildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız, anneleri Ramazan'da kabul etti. Şimdi onlarla yine bir araya gelecek. Bu sefer anlamlı bir buluşma olacak. Kadın vekillerimizin daha yoğun bir talebi olduğunu görüyoruz. 10 bine yakın yurttaşımız bu anneleri ziyaret etti. İnşallah yakında başka müjdeler de verecek. Kapsamlı bir Diyarbakır programı gerçekleşecek." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'de terör operasyonları başarıyla devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, çocukları teröristler tarafından dağa kaçırılan anneleri mutlu edecek bir haber vermesi bekleniyor.

EN SON ZİYARET MART 2019'DAYDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'ı son olarak 31 Mart yerel seçimlerinden önce 9 Mart 2019'da ziyaret etmiş; seçim mitinginin yanı sıra TÜGVA 5. Gençlik Buluşması'nda Diyarbakırlı gençlere hitap etmişti.



