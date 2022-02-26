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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe sosyal medyada kutlama

26.02.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 68. doğum günü dolayısıyla sosyal medyadan çok sayıda tebrik mesajı yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe sosyal medyada kutlama

26 Şubat 1954'te doğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 68'inci doğum günü için Twitter'da "İyikiDoğdunReis", "MilletinAdamı68Yaşında" ve "Sayın Cumhurbaşkanım" etiketleriyle paylaşımlar yapıldı. Paylaşımlar, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "MilleteAdananBirÖmür" etiketiyle "Ömrünü milletine adamış liderimiz, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Rabb'imden nice sağlıklı ve uzun ömürler niyaz ediyorum. Millete adanmış bir davada Milletin Adamı ile birlikte yürümek ne büyük bir onur." kutlama mesajı paylaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise mesajında "Milletimizin derdiyle dertlenen, hüznüyle kederlenen, sevinciyle mutlu olan Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a milletimize hizmet yolunda nice hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler diliyorum." ifadesini kullandı.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise kutlama mesajında "Bugün bölgesinde güçlü, dünyada saygı duyulan söz sahibi bir Türkiye varsa arkasında 'MilleteAdananÖmür' var, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan var… Sağlıkla, başarılarla dolu nice yıllara." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını eklediği paylaşımını "Yeniden güçlü ve büyük Türkiye yolunda 'MilleteAdananBirÖmür' Nice yıllara." notuyla yayınladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da "Ömrünü millete hizmete adayan, mazlumların duasını alan, mahzunların derdini sırtında taşıyan, yüreğinde Türkiye sevdasıyla bize yol gösteren bir lider… Rabb'imden nice sağlıklı ve uzun ömürler niyaz ediyorum. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin." paylaşımını yaptı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı sosyal medya hesabından ise "Hayal, gerçeğe atılmış bir tohumdur..." Recep Tayyip Erdoğan. Hayaller ile gerçeklerin kavuştuğu bir ülke olmamıza katkılarınız için minnettarız. İyi ki doğdunuz." notuyla video paylaşıldı.

(AA)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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