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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine Akşener'den sosyal medyada yanıt: Papatya çayı iç

30.03.2023 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında deprem bölgesindeki inşaatları eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi. Erdoğan, Akşener için, "Biz bir şeyi yapıyoruz dersek biz bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan." ifadelerini kullanırken Akşener de Erdoğan'a sosyal medyadan yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine Akşener'den sosyal medyada yanıt: Papatya çayı iç

14 Mayıs seçimlerinin yaklaşmasıyla beraber siyasilerin birbirlerine yönelik eleştirileri artmaya başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarla ilgili hükümeti hedef aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu eleştirilere katıldığı canlı yayında yanıt verdi. Son olarak İYİ Parti lideri Akşener, Erdoğan'ın açıklamalarından dakikalar sonra sosyal medyadan yine Erdoğan'a yanıt verdi.

"BENİM ADIM TAYYİP"

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında Akşener için şu ifadeleri kullandı;

Deprem bölgesinde yeni konutların temellerini attık, atmaya devam ediyoruz. İYİ Parti'nin Genel Başkanı çıkmış inşaatlara 'çukur' diyor. Hayatında inşaat görmemiş, tepeden tırnağa bunların ne kadar derinliği olması gerektiğini bilmiyor. Ben belediye başkanlığımdan beri bu işlerin içindeyim. Bir tane doktor müsvettesi çıkmış konuşuyor. Hayatında senin acaba inşaatla alakan olmuş mu? Öte yandan bakıyorsunuz Hanımefendi de inşaat mühendisi olmuş o da konuşuyor. Bizim hastanalerle ilgili attığımız adımları, temelleri küçümsüyor. Bakan Kurum kardeşimle konuştuk 'Bazı eksikliklerimiz de olsa buna müdahale ederiz' dedi. Biz bir şeye yapıyoruz dersek biz bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et. Tayyip ismine de dikkat et. Konuşurken buna göre konuş. Yanlış yere kafanı çarpıyorsun, dikkat et. Beni kendinle uğraştırma.

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AKŞENER'DEN YANIT: PAPATYA ÇAYI İÇ

İYİ Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması devam ederken hakkındaki eleştirilere sosyal medyadan yanıt verdi. Akşener paylaşımında, "Giderayak seni çok gergin gördüm Recep Bey. Akşamları papatya çayı iç, iyi gelir." ifadelerini kullandı.

akşener

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