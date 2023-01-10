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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü, harçlığı kaptı! 'Recep abisinden harçlık aldı'

10.01.2023 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya ziyaretinde elini öpen Kenan Sofuoğlu’nun oğlu Zayn Sofuoğlu’na elini öperek karşılık verdi. Minik Zayn harçlık aldığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’la fotoğraf çektirdi. Zayn’ın sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflara, "Recep abisinden harçlık aldı (Zayn Cumhurbaşkanımızı Recep abi diye biliyor) notu düşüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü, harçlığı kaptı! 'Recep abisinden harçlık aldı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni’ne katılmak üzere Sakarya’ya gitmişti. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Sakarya Milletvekili ve Kenan Sofuoğlu’nun oğlu Zayn Sofuoğlu ile bir araya geldi.

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ELİNİ ÖPTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elini öpen Zayn’a elini öperek karşılık verdi. Erdoğan, minik Zayn’a harçlık da verdi.

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'RECEP ABİSİNDEN HARÇLIK ALDI'

Zayn’ın sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflara, "Recep abisinden harçlık aldı (Zayn Cumhurbaşkanımızı Recep abi diye biliyor) notu düşüldü.

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İHA

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Kenan Sofuoğlu Recep Tayyip Erdoğan Zayn Sofuoğlu

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