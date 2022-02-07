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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan duyurdu: Durumumuz iyi seyrediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan duyurdu: Durumumuz iyi seyrediyor

07.02.2022 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, koronavirüse yakalanmıştı. Emine Erdoğan sağlık durumlarıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamada "Çok şükür ki Rabbimin de yardımıyla durumumuz iyi seyrediyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan duyurdu: Durumumuz iyi seyrediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

"DURUMUMUZ İYİ SEYREDİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sağlık durumlarıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 test sonucumuzun pozitif çıkmasının ardından Tayyip Beyle evde istirahatimizi sürdürüyor, çalışmalarımıza uzaktan devam ediyoruz. Çok şükür ki Rabbimin de yardımıyla durumumuz iyi seyrediyor. Varlığınızı bilmek bize güç veriyor. Bu süreçte geçmiş olsun dileklerini ileten devlet başkanları ve kıymetli eşlerine, yabancı misyon şeflerine, siyasetçilerimize, sanatçılarımıza, basın mensuplarına, hem ülkemizde hem de dünyanın çeşitli yerlerinde dualarını esirgemeyen tüm dostlara can-ı gönülden teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Recep Tayyip Erdoğan
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