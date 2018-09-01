Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ konusunda uyardığı Kırgızistan Cumhurbaşkanı yine aynı şeyi yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan ziyaretinde mevkidaşı Ceenbekov ile birlikte açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kırgızistan'ın FETÖ konusunda dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Erdoğan'ın uyarılarına mevkidaşı Jeenbekov ise "Kırgızistan'da çalışan bütün vatandaşlarımız bizim gözetimimizde çalışmaktadır" şeklinde karşılık verdi. İşte Erdoğan'ın açıklamasından satır başları; "PAZARTESİ TÜRK KONSEYİ'NE KATILARAK ÖNEMLİ KARARLAR ALACAĞIZ" "Siyasi , askeri, ticari ve kültürel alanlarda atabileceğimiz adımları görüştük. Türkiye, Kırgızistan arasındaki ilişkilerin hak ettiği düzeye ulaşması için yoğun çalışmalar yapıyoruz. Pazartesi günü Türk Konseyi'ne katılarak önemli kararlar alacağız. Ekonomik ilişkilerle desteklenmeyen her işbirliği zayıflamaya mahkumdur. Birikimlerimizi Kırgızistan'la paylaşmayı arzu ediyoruz. Alt ve üst yapısında yapabileceğimiz çok şey var. "FETÖ BÜYÜK BİR RİSK TEŞKİL EDİYOR" Görüşmelerimizde Kırgızistan'daki FETÖ faaliyetini de konuştuk. 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan FETÖ büyük bir risk teşkil ediyor. 251 vatandaşımızı şehit eden bu terör örgütünü ülkemiz ve kardeşlerimiz için de bir risk teşkil etmekten çıkaracağız.

"BİZ DARBE YEDİK, KARDEŞLERİMİZİN DE AYNISINI YAŞAMASINI İSTEMEYİZ" FETÖ mevcut bulunduğu her ülke için tehdittir. Ülkemiz attığı adımlarla bu örgütün belini kırmayı başarmıştır. Kırgızistan'daki FETÖ varlığı ile mücadele edilmesi başlıca gündemimizi oluşturdu. Biz kardeşsek çektiğimizi kardeşlerimizin çekmesini istemeyiz. Biz darbe yedik, kardeşlerimizin aynısını yaşamasını istemeyiz. Bunlar askeriyee, kurumlara sızarlar. Burada da aynısını yaparlar. FETÖ'yü Kırgızistan'da bir tehdit olmaktan çıkaracağız." YİNE AYNI TAVRI SERGİLEDİ Erdoğan'dan sonra söz alan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ise, FETÖ ismini ya da "terör örgütü" ifadesini yine kullanmadı. Bu konuları Nisan ayındaki toplantıda da konuştuklarını söyleyen Ceenbekov "Kırgızistan'daki vatandaşlarımız bizim mevzuatımıza göre çalışmaktadır" demekle yetindi. Ceenbekov şunları söyledi: "BU KONULARI DAHA ÖNCE KONUŞMUŞTUK" Biz ikili görüşmelerde de bunları görüşmüştük. Nisan görüşmelerinde de bu konuları konuşmuştuk. Biz söyleyeceklerimiz söyledik, cevaplarımızı verdik. Bu iş devlet tarafından komple kontrol altına alınmıştır. Bilim ve Eğitim bakanlığı bu işin içindedir ve kontrolü altındadır. Kardeş ülkelerimize Kırgız vatandaşlarından hiçbir hareket olmayacaktır. Herhangi bir Kırgız vatandaşı Türkiye'ye karşı bir şey yapmak isterse sorumluluk altında tutulacaktır. Bunu bizzat kendim kontrol edeceğim.