Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ konusunda uyardığı Kırgızistan Cumhurbaşkanı yine aynı şeyi yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan ziyaretinde mevkidaşı Ceenbekov ile birlikte açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kırgızistan'ın FETÖ konusunda dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Erdoğan'ın uyarılarına mevkidaşı Jeenbekov ise "Kırgızistan'da çalışan bütün vatandaşlarımız bizim gözetimimizde çalışmaktadır" şeklinde karşılık verdi. İşte Erdoğan'ın açıklamasından satır başları;
"Siyasi , askeri, ticari ve kültürel alanlarda atabileceğimiz adımları görüştük. Türkiye, Kırgızistan arasındaki ilişkilerin hak ettiği düzeye ulaşması için yoğun çalışmalar yapıyoruz. Pazartesi günü Türk Konseyi'ne katılarak önemli kararlar alacağız. Ekonomik ilişkilerle desteklenmeyen her işbirliği zayıflamaya mahkumdur. Birikimlerimizi Kırgızistan'la paylaşmayı arzu ediyoruz. Alt ve üst yapısında yapabileceğimiz çok şey var.
Görüşmelerimizde Kırgızistan'daki FETÖ faaliyetini de konuştuk. 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan FETÖ büyük bir risk teşkil ediyor. 251 vatandaşımızı şehit eden bu terör örgütünü ülkemiz ve kardeşlerimiz için de bir risk teşkil etmekten çıkaracağız.
FETÖ mevcut bulunduğu her ülke için tehdittir. Ülkemiz attığı adımlarla bu örgütün belini kırmayı başarmıştır. Kırgızistan'daki FETÖ varlığı ile mücadele edilmesi başlıca gündemimizi oluşturdu. Biz kardeşsek çektiğimizi kardeşlerimizin çekmesini istemeyiz. Biz darbe yedik, kardeşlerimizin aynısını yaşamasını istemeyiz. Bunlar askeriyee, kurumlara sızarlar. Burada da aynısını yaparlar. FETÖ'yü Kırgızistan'da bir tehdit olmaktan çıkaracağız."
Erdoğan'dan sonra söz alan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ise, FETÖ ismini ya da "terör örgütü" ifadesini yine kullanmadı. Bu konuları Nisan ayındaki toplantıda da konuştuklarını söyleyen Ceenbekov "Kırgızistan'daki vatandaşlarımız bizim mevzuatımıza göre çalışmaktadır" demekle yetindi.
Ceenbekov şunları söyledi:
Biz ikili görüşmelerde de bunları görüşmüştük. Nisan görüşmelerinde de bu konuları konuşmuştuk. Biz söyleyeceklerimiz söyledik, cevaplarımızı verdik. Bu iş devlet tarafından komple kontrol altına alınmıştır. Bilim ve Eğitim bakanlığı bu işin içindedir ve kontrolü altındadır. Kardeş ülkelerimize Kırgız vatandaşlarından hiçbir hareket olmayacaktır. Herhangi bir Kırgız vatandaşı Türkiye'ye karşı bir şey yapmak isterse sorumluluk altında tutulacaktır. Bunu bizzat kendim kontrol edeceğim.
Kırgızistan'da çalışan her vatandaşımız bizim mevzuatımıza göre çalışmaktadır. Ve mevzuata göre çalışmasını kendimiz kontrol etmekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanı'na tekrar teşekkür ediyorum.
FETÖ'nün halen çok güçlü olduğu Kırgızistan'ın Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Nisan ayında da Türkiye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısı düzenlemişti. Ortak basın toplantısında Erdoğan, 15 Temmuz'u hatırlatarak, FETÖ'cülerin Kırgızistan için de büyük bir tehlike olduğunu, FETÖ'cü hainler tarafından iki kardeş ülkenin arasına fitne sokmaya çalıştığını vurguladı.
Ceenbekov ise konuşma sırası kendisine geldiğinde, FETÖ konusunda tek bir cümle dahi kurmamış ve o konuyu es geçmişti. Ceenbekov'un bu tavrı kamuoyunda tepki çekmişti.
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