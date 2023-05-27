Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafının olduğu afişleri yakmıştı! Gözaltına alındı

Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda bugün saat 05.00 sıralarında üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarının bulunduğu afişler, bir kişi tarafından ateşe verildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını diğer afişlere sıçramadan söndürdü. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, afişleri yakan 20’li yaşlardaki şüpheliyi yakalayarak emniyete götürdü.

Emniyetteki ifadesinin ardından şüpheli, savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin herhangi bir partiye üyeliğinin olmadığı bildirildi.



