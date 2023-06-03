Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni'nde dikkat çeken kare! Aliyev ve Paşinyan...

24 Mayıs'ta yapılan ikinci tur seçimi sonrası cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın 2028'e kadar sürdüreceği görevi resmen başladı. Bugün ilk olarak TBMM'de yemin törenine iştirak eden Erdoğan, mazbatasını TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'nin elinden aldı ve Meclis'te yemin etti.

Yemin töreni sonrası TBMM'den ayrılan Erdoğan, saat 16.00'da Anıtkabir'i ziyaret etmesinin ardından saat 18.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "Göreve Başlama Töreni"ne katıldı. Törende 21 devlet başkanı ve 13 başbakanın yanı sıra çok sayıda bakan ile aralarında Türk Devletleri Teşkilatı, NATO ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da olduğu uluslararası kuruluş temsilcileri hazır bulundu.

TÖRENDE DİKKAT ÇEKEN KARE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Göreve Başlama Töreni'nde ise oturma planı dikkat çekti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in arkasında oturması dikkatlerden kaçmadı. İki ülke arasındaki sınır çatışmaları nedeniyle ilişkileri gergin olan liderlerin törende konuşmadıkları görüldü.



