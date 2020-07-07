Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hastane açılışında sohbet ettiği çocuğun babası: Hayali gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleştirdiği Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi açılışı töreni sırasında, hastanede gördüğü tedavi ile beynindeki tümör alınan 4 yaşındaki Abdulkadir Tunçel ile video konferans yöntemiyle kısa bir süre sohbet etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyuncak araba hediye ettiği çocuk ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a selam göndermişti. Abdulkadir’in babası Ömer Tunçel, açılış öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medyadan tweet atarak ulaştığını ve tweete dönüş yapıldığını söyledi. Baba Tunçel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendilerine gösterdiği ilgiden ötürü mutlu olduklarını ve çocuğunun hayalinin gerçekleştiğini belirtti.

"ABDULKADİR'İMİZİN HAYALİ GERÇEKLEŞTİ"

Baba Ömer Tunçel, “Abdulkadir’imiz yaklaşık iki buçuk senedir tedavi süreci devam ediyor. Cumhurbaşkanımıza aşık kendisi. Her gördüğü billboardlarda, afişlerde hemen Rabia işareti yapar. Kendisini çok sevdiği için bir tweet attık, dikkate alındı sağ olsunlar. Bir terekonferans yöntemiyle görüşme gerçekleşti. Tabii biz çok sevindik Abdülkadir’imizin en başta büyük hayali gerçekleşti. İnşallah yakinen görüşmek de nasip olur. Hediye ettiği arabayla sürekli oynuyor. Morali düzeldi yükseldi iyi oldu hepimiz açısından. Kendilerinden Allah razı olsun, Abdulkadir’imizin beden dilini çok güzel okuyarak çocuğumuzun anlatmak istediğini, hislerine duygularına tercüman olarak aktardı, çok teşekkür ediyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin, hayırlı uzun ömürler versin kendilerine” dedi.