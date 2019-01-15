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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 06:37 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığınca, sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ilaçlardan ücretsiz yararlanacak. Karar Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Sağlık Bakanlığınca, sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ilaçlardan ücretsiz yararlanacak. Karar Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlandı.

Karara göne, sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar sayıları 300 bini geçmemek şartıyla ve herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın, Sağlık Bakanlığınca temin edilerek birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına dağıtımı yapılacak Nikotin Replasman Preparatları ile Bupropion HCI ve Vareniklin içerikli ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri vasıtasıyla ücretsiz faydalanacak. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Resmi Gazete ilaç

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