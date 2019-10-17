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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 02:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarına göre, Dışişleri Bakanlığı’nda açık bulunan İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü’ne İlhan Kemal Tuğ, Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliği’ne Levent Erler, Küresel ve İnsani Konular Genel Müdür Yardımcılığı’na Süleyman Ömür Budak ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı’na ise Uygar Mustafa Sertel atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarına göre, Dışişleri Bakanlığı’nda açık bulunan İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü’ne İlhan Kemal Tuğ, Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliği’ne Levent Erler, Küresel ve İnsani Konular Genel Müdür Yardımcılığı’na Süleyman Ömür Budak ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı’na ise Uygar Mustafa Sertel atandı.

Ayrıca Karara göre, Türk İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne Ali Güney uygun görüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan atama kararı

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