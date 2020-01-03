Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdürlüğüne Necip Gülmüş, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Şuayip Tunçal, Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Şule Ürker, Çalışma Genel Müdür Yardımcılığına Hasan Doğa Altay, Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcılığına Ramazan Ösdağ getirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Tarkan Alpay görevden alınırken, yerine Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdür Yardımcısı Cafer Uzunkaya atandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında DLH Marmaray (İstanbul) Bölge Müdürlüğüne Nurdan Memişoğlu Apaydın, 12. Bölge Müdürlüğüne Celaleddin Bayrakçıl, 13. Bölge Müdürlüğüne ise Doruk Erdem Öncebe getirildi.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Ferda Yıldırım görevinden alınırken, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine Fatih Okumuş ve Yaşar Cuhadar, İletişim Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Çağatay Özdemir, SGK Başkan Yardımcılığına SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Yılmaz, TEDAŞ Genel Müdür Yardımcılığına ise Zübeyir Çalışan'ın atamaları yapıldı.

YUNUS EMRE VAKFI MÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ BELİRLENDİ

Resmi Gazete'de yer alan bir başka kararla Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyet asil ve yedek üyeleri de belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyet asil üyeliklerine Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu, Prof. Dr. Muhammed Fatih Andı, Prof. Dr. Musa Duman, Prof. Dr. Ali Osman Kurt, Prof. Dr. Emel Topçu, yedek üyeliklerine ise Gökhan Yazgı, Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, Doç. Dr. Muhammet Ahmet Tokdemir, Batuhan Mumcu ve İhsan Çimen seçildi.

