HABER
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 04:06 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İletişim Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.- Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne Veysel Ünverdi getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Tarkan Alpay görevden alınırken, yerine Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdür Yardımcısı Cafer Uzunkaya atandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdürlüğüne Necip Gülmüş, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Şuayip Tunçal, Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Şule Ürker, Çalışma Genel Müdür Yardımcılığına Hasan Doğa Altay, Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcılığına Ramazan Ösdağ getirildi.

Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürü İsmail Alper Coşkun görevden alınırken, yerine Ömer Önhon'un ataması yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığında açık bulunan Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne Veysel Ünverdi, Ticaret Bakanlığında açık bulunan İhracat Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Azgın, Ticaret Araştırmaları Genel Müdür Yardımcılığına Ebru Arısoy, Ticaret Başmüfettişliğine ise Selim Erincik atandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında DLH Marmaray (İstanbul) Bölge Müdürlüğüne Nurdan Memişoğlu Apaydın, 12. Bölge Müdürlüğüne Celaleddin Bayrakçıl, 13. Bölge Müdürlüğüne ise Doruk Erdem Öncebe getirildi.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Ferda Yıldırım görevinden alınırken, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine Fatih Okumuş ve Yaşar Cuhadar, İletişim Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Çağatay Özdemir, SGK Başkan Yardımcılığına SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Yılmaz, TEDAŞ Genel Müdür Yardımcılığına ise Zübeyir Çalışan'ın atamaları yapıldı.

YUNUS EMRE VAKFI MÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ BELİRLENDİ

Resmi Gazete'de yer alan bir başka kararla Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyet asil ve yedek üyeleri de belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyet asil üyeliklerine Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu, Prof. Dr. Muhammed Fatih Andı, Prof. Dr. Musa Duman, Prof. Dr. Ali Osman Kurt, Prof. Dr. Emel Topçu, yedek üyeliklerine ise Gökhan Yazgı, Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, Doç. Dr. Muhammet Ahmet Tokdemir, Batuhan Mumcu ve İhsan Çimen seçildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMayosu ve çıplak ayaklarıyla karlara koştu Mayosu ve çıplak ayaklarıyla karlara koştu
Karar artık resmileşti! İşte Libya tezkeresinin tüm detayları!Karar artık resmileşti! İşte Libya tezkeresinin tüm detayları!
İstanbul’a şehit ateşi düştüİstanbul’a şehit ateşi düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
atama atama kararları Resmi Gazete

En Çok Okunan Haberler

Tarkan'ın bebeğinin adı ne? İşte Tarkan'ın çocuğunun adı ve cinsiyeti...

Tarkan'ın bebeğinin adı ne? İşte Tarkan'ın çocuğunun adı ve cinsiyeti...

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Dışişleri'nden Eastmed projesi anlaşmasına tepki

Dışişleri'nden Eastmed projesi anlaşmasına tepki

Erdoğan ve Trump tezkereyi görüştü!

Erdoğan ve Trump tezkereyi görüştü!

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TBMM'de kabul edilen Libya tezkeresi Resmi Gazete'de!

Karar artık resmileşti! İşte Libya tezkeresinin tüm detayları!

Malatya’da sokak ortasında dehşet! Kanlar içerisinde yere yığıldı!

Sokak ortasında dehşet! Kanlar içerisinde yere yığıldı!

Bağdat Havalimanı’na füzeli saldırı! Yaralılar var!

Bağdat Havalimanı’na füzeli saldırı!

Karaman’da 79 koyunu çaldığı ileri sürülen zanlı tutuklandı

79 koyunu çalan zanlı tutuklandı!

THY’nin teknik arıza yaşayan uçağı Johannesburg Havalimanı’na iniş yaptı

THY yolcu uçağı acil iniş yaptı! Kurumdan açıklama geldi!

Sudan'da askeri uçak düştü! Çok sayıda ölü var!

Sudan'da askeri uçak düştü! Çok sayıda ölü var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.