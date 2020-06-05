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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2020 02:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına, Ayşe Nur Bahçekapılı ile Meltem Taylan Aydın'ın atanmasına dair kararlar Resmi Gazete'de yer aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına, Ayşe Nur Bahçekapılı ile Meltem Taylan Aydın atandı.

Söz konusu atamalar, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'inci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI KİMDİR?

AK Parti Grup Başkanvekilliği ve TBMM Başkanvekilliği yapan Ayşe Nur Bahçekapılı, aslen Trabzonlu’dur. 26 Kasım 1954’te Trabzon Maçka’da doğdu. Baba adı Hasan Şefik, anne adı Şahsene’dir. Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri olarak görev yaptı. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. Sosyal Demokrat Hareket Platformunda Kadın, Eğitim ve Hukuk Atölyelerinin İstanbul Sorumlusu olarak görev üstlendi. 23 ve 24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Sözcülüğü, Türkiye Küba Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı, AK PARTİ Grup Başkanvekilliği ve TBMM Başkanvekilliği görevlerinde bulundu.

MELTEM TAYLAN AYDIN KİMDİR?

Bankacı, Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi. 1973 yılında Ankara’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu.

2008 yılında Başbakanlık Müşavirliğine atanan Meltem Taylan Aydın, lisansüstü çalışmalarını ekonomi alanında gelişmekte olan ülkelerde makroekonomik performans analizi ve davranışsal ekonomi konularında yaptı ve 2014 yılında Harvard Üniversitesi Yükselen Liderler programına kabul edildi. Harvard Extension School’da İşletme yüksek lisans programına devam etmektedir.

Halen Cumhurbaşkanı Danışmanı ve 16 Ekim 2018’den bu yana Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi olan Meltem Taylan Aydın, 8 Haziran 2017 tarihinden itibaren de Türkiye Halk Bankası AŞ’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

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