Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına, Ayşe Nur Bahçekapılı ile Meltem Taylan Aydın atandı.

Söz konusu atamalar, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'inci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI KİMDİR?

AK Parti Grup Başkanvekilliği ve TBMM Başkanvekilliği yapan Ayşe Nur Bahçekapılı, aslen Trabzonlu’dur. 26 Kasım 1954’te Trabzon Maçka’da doğdu. Baba adı Hasan Şefik, anne adı Şahsene’dir. Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri olarak görev yaptı. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. Sosyal Demokrat Hareket Platformunda Kadın, Eğitim ve Hukuk Atölyelerinin İstanbul Sorumlusu olarak görev üstlendi. 23 ve 24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Sözcülüğü, Türkiye Küba Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı, AK PARTİ Grup Başkanvekilliği ve TBMM Başkanvekilliği görevlerinde bulundu.