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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş elektronik sigara kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş elektronik sigara kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2020 05:21 | Son Güncelleme

Elektronik sigara ile türevlerinin ithalatının yasaklandığı Cumhurbaşkanı Karar’ı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş elektronik sigara kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Karar’a göre elektronik sigara ve türevlerinin ithalatı yasaklandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda, “Sigara, sarmalık kıyılmış tütün mamulü, pipoluk tütün mamülü, yakılarak tüketilenler ve nikotin içersin ya da içermesin tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bu mamullerin tüketiminde kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonların ithali yasaktır. Ticaret Bakanlığı, birinci fıkra kapsamında ithali yasaklanan eşyanın yolcu beraberinde girişine ve transitine ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir” ifadeleri yer aldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
elektronik sigara Resmi Gazete Recep Tayyip Erdoğan

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