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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İş Bankası açıklamasına yanıt!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 13:50 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İş Bankası çıkışına tepki göstererek 'Tulumbanın suyu bitmiş olmalı, İş Bankası'nı Varlık Fonu'na aktarmak için uğraşıyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İş Bankası açıklamasına yanıt!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP’nin İş Bankası hisselerine el konulmasının Anayasa’daki mülkiyet hakkına aykırı olduğunu ayrıca ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün iradesine saygısızlık olduğunu vurgulayarak ‘Tam bir hukuksuzluk hali” dedi. Erkek, “Belli ki tulumbanın suyu tükendi. İş Bankası hisselerini Hazine’ye aktarmak istiyorlar oradan Varlık Fonu’na, oradan da Katarlılara. Böylece çok yüksek faizli kredi alabilmek için İş Bankası’nı güvence yapmayı planlıyorlar. Biz buna karşı durmak için gereken her şeyi yapacağız” diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
CHP muharrem erkek Recep Tayyip Erdoğan

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