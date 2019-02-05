Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İş Bankası açıklamasına yanıt!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP’nin İş Bankası hisselerine el konulmasının Anayasa’daki mülkiyet hakkına aykırı olduğunu ayrıca ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün iradesine saygısızlık olduğunu vurgulayarak ‘Tam bir hukuksuzluk hali” dedi. Erkek, “Belli ki tulumbanın suyu tükendi. İş Bankası hisselerini Hazine’ye aktarmak istiyorlar oradan Varlık Fonu’na, oradan da Katarlılara. Böylece çok yüksek faizli kredi alabilmek için İş Bankası’nı güvence yapmayı planlıyorlar. Biz buna karşı durmak için gereken her şeyi yapacağız” diye konuştu.
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