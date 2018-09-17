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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İş Bankası hisseleriyle ilgili açıklamasına CHP'den ilk yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.09.2018 08:51 | Son Güncelleme

CHP’nin İş Bankası’ndaki hisselerinin Hazine'ye geçmesi gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP'den yanıt geldi. Erdoğan'ın açıklamalarına tepki gösteren, Bülent Tezccan, "hukuk dışı bir dizi ekonomik operasyonlara hazırlık gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İş Bankası hisseleriyle ilgili açıklamasına CHP'den ilk yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri ile ilgili açıklama yaptı. CHP’nin İş Bankası’ndaki hisselerinin Hazine'ye geçmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, “Atatürk'ün bu tür bir varlığı herhangi bir siyasi partinin etiketi altına giremez.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerin sonrası "CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerine el konulacak" yorumları yapıldı.

Konuyla ilgili CHP'den ilk açıklama Parti Meclis Üyesi, Bülent Tezcan'dan geldi. Erdoğan'ın açıklamalarına tepki gösteren Tezcan, "Darbeciler Atatürk’ün mirası ile uğraşmaktan bıkmıyor. 38 yıl önce Kenan Evren, şimdi de Erdoğan!.. Atatürk’ün bütün siyasi mirasına husumet besleyen Erdoğan şimdi de şahsi mirasına saldırıyor. Erdoğan’ın Atatürk’ün mirasına saldırı ve saygısızlık niteliğindeki İş Bankası tartışmasını açmasının amacı dikkatleri ekonomik krizden başka alana taşıma çabası ve hukuk dışı bir dizi ekonomik operasyonlara hazırlık gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

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ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gündeme ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Bir gazetecinin CHP'nin KRT TV'yi satın aldığı yönündeki haberleri sorunca Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyu İş Bankası'ndaki CHP hisselerine getirmiş ve şunları söylemişti:

"Bir TV kanalı açmış açmamış çok önemli değil. Partili birinin televizyonu da olabilir. Bunlar önemli değil. Ama daha önemli bir suç var. Siyasi partiler banka kurabilir mi? Hayır, kuramaz. Ama şu anda CHP, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü suistimal ederek, onun Cebi Hümayunundan dediğim, İş Bankası hisselerinin yüzde 28’inin sahibi durumunda. Oradan para alamıyor ama yönetim kurulunda dört üyesi var. Bu dört üye ne iş yapar? Buna bir bakılması lazım. Ben diyorum, bir defa Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu tür bir varlığı herhangi bir siyasi partinin etiketi altına giremez. Girse girse Hazine’ye girer. Öyle mi?...

"VAKIFLAR'IN DA BANKADA HİSSESİ VAR"

Vakıfbank’ta da Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ciddi bir hissesi var. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bu hissesini genel müdürlüğe aktarmak için gerekli talimatı verdik. Oradan gelecek gelir vakıf yatırımlarında kullanılsın. Zaten haram. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün haramla ne alakası olur? Olmaması lazım. Bunu Vakıf Katılım’a veya genel müdürlüğe vermesi lazım ki Vakıflar Genel Müdürlüğü bütün eserlerinde bu harcamaları yapsın. Bu çok çok ciddi bir imkan.”

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Bülent Tezcan Cumhurbaşkanı Erdoğan İş Bankası hisse CHP

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
ataturkun mirasi ne demekki ataturk hirsiz banka almis ozaman ha devletin maliysa ataturk öldü devlete gecmeli chp yiyip icip geziyor is bankasinin paralarini
hadi inşallah reis bu kefere CHP nin hainlikleri bitmez yoksa PKK gibi önce ekonomik gelirini kesmek lazım bunların
devletin olan bir bankada ne hissen var senin chp ak partinin hissesi olsa devleti satın aldılar dersiniz ayrıca bugüne kadar hâlâ ne yüzle konuşursunuz ulu önderimizin adını beş paralık etmeye çalışanlar ismet inönü kafaları yeter artık ölün da
BU DÜNYA NE SANA NEDE BANA KALMAZ RTE ÇUCUKLARINDAN TORUNLARINDAN HESABI SORULUR DEVRAN DÖNECEK ELBET
ATATÜRKÇÜ LER SOKAKLARA DÖKÜLÜR ÜLKEYİ DAR EDERLER KOLAYMI ÖYLE EL KOYMAK
BANA DA GÜNDEM DEĞİŞTİRME GİBİ GÖRÜNDÜ. UÇAĞI, FAİZİ, ENFLASYONU, KUR'U KURCALAMAYIN, "CAMBAZA BAKIN" NUMARASI. :)
Değiş gündemi gazı yanmasın
sıkıntı ne hacı Atatürk tüccar yada sanayici falanmiydi Hayır! Ataturk banka kuracak parayi nerden buldu peki? Bunu herkes biliyor Isbankasinin kurulmasi için gereken paranin Kurtuluş savasi icin Turkiye ye ginderilen yardim altinlari oldugunu herkes bilir Hazineye devredilmesinden daha dogru ne olabilir
Atatürk chp ye bıraktı iş bankasının bir kısmını bu doğru ancak bugünkü PKKCI CHP LİLERE DEĞİL. Kahraman halkın kahraman partisine bırakmıştı. İŞ BANKASI HİSSELERİ CHP nin elinden ALINSIN. DEVLETE AKTARILSIN..
AKEPE TRIM TRIM PARA ARIYOR .ŞİMDİ CHP YE SIRA GELDİ .
Ben bu söylemleri 3, 4 yıl öncesinden hatırlıyorum Bu gün İş bank. yarın Garanti. Sonra Akbank. HSBC ve Citybank boştan yere kaçmadılar. Adamlar akıllı. Gördüler bu günleri.
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