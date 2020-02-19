Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İYİ Parti 2023’e kalmaz' sözlerine Akşener'den yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Edirne'nin İpsala ve Keşan ilçelerinde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Akşener, ilk olarak, İYİ Parti'den İpsala Belediye Başkanlığı'na seçilen Abdullah Naci Ünsal'ı makamında ziyaret etti. Ardından da pazar yerine giderek, pazarcıları dinledi. Meral Akşener daha sonra İYİ Parti Keşan İlçe Başkanı Zafer Sarıkeç'ye ziyarette bulundu. Sarıkeçe ve CHP Keşan İlçe Başkanı Recep Pekcan tarafından karşılanan Akşener, esnafı dolaşarak, sorunlarını dinledi.
Partisinin ilçe başkanlığı binası önünde toplanan vatandaşlara seslenen Akşener, bugüne kadar hiç yapılmayan bir çalışma ortaya koyduklarını belirterek, şunları söyledi:
"Sayın Erdoğan grup toplantısını bizlerle aynı gün yapmıyor, bugüne getirmiş. Demiş ki, 'İYİ Parti 2023'e kalmaz. 'Valla rahmetli anacığım derdi ki, 'Kul kurar, kader gülermiş'. 2023'te kimin kalıp, kalmayacağına burada toplanan Keşanlı karar verecek. Herkese inat, gezmeye devam edeceğim. Tek tek herkesin ayağına gideceğim."
Meral Akşener'e ilçe teşkilatı ziyareti sırasında çeşitli hediyeler verildi. Akşener, parti yöneticileriyle yaptığı kısa toplantının ardından ise Keşan Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.
Akşener, Keşan'dan Uzunköprü ilçesine geçip, Gazi Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Burada sandalye üzerine çıkıp, halka seslenen Akşener, seçmenin siyasetçinin veli nimeti olduğunu fakat son dönemdeki gündemle ötelendiğini söyleyip, şöyle konuştu:
"'Seçim yok, herhangi bir şey yok, niye bu kadın buralarda geziyor?' diye soruyorsanız, sizin derdinizi, taleplerinizi, isteklerini meclis kürsüsünden her hafta Salı günü anlatacağım, kimin ayağı kokuyor, kimin ki kokmuyor asla tek kelime etmeyeceğim. Birbiriyle dövüşmeye devam etsin ağalar ama Allah şahittir, inatla söylüyorum, bu gezileri devam ettireceğim, ilçe ilçe. Mecbur kalacak ağalar buraya gelmeye. İlk rahatsızlık muhteremden oldu. Bugün çok rahatsız olmuş, diyor ki 'İYİ Parti 2023'e kadar zor kalır.' Ona seçmen karar verir. Rahmetli anacım derdi, 'Kul kırar kader gülermiş', dolayısıyla ona seçmen karar verir. Bu dördüncü ilim. Gezdiğim 4 ilde de benim yaş grubumun çoğunun ağzında dişi yok çünkü çektirmiş yaptıramamış, çektirmiş yaptıramamış çünkü öncelikleri farklı."
Caddedeki konuşmasının ardından İYİ Parti Uzunköprü İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Akşener, burada gazetecilerin sorularını da yanıtladı. İYİ Parti'den 5 milletvekili istifa edeceği yönündeki söylemlere cevap veren Akşener, "Tek taraflı bir iade beyanıdır istifa. Buna ben hep saygı duydum ama bu defa arkadaşlarımızın giderken ortaya koyduğu gerekçeler çok incitici oldu. Dün de onu söyledim, bugün de onu söylüyorum, yarın da onu söyleyeceğim. Niye ayrıldınız, vay gibi bir tavrım olamaz. İnsanlar fikir değiştirebilir, beğenmeyebilir belli bir süre sonra. Onlara saygı duyarsınız, duymalısınız. Ama çok incitici bir gerekçeyle ayrılınmasını İYİ Parti camiasına çok büyük bir haksızlık, hatta iftira olarak gördüğümü tekrarlayayım" diye konuştu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti MYK toplantısında, İYİ Parti'de yaşanan istifalara ilişkin, "İYİ Parti'den ayrılan başka partiye gitmez, geldiği yere gider. 2023'e kadar İYİ Parti diye bir şey kalmaz" ifadelerini kullanmıştı.
(DHA)