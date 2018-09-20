HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, TEKNOFEST etkinliğinde Phantom 4 savaş uçağına bindi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 19:50 | Son Güncelleme

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen TEKNOFEST, İstanbul Yeni Havalimanı'nda başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve eşi Selçuk Bayraktar, İstanbul Yeni Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST alanını gezerek Phantom 4 uçağına bindi.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, TEKNOFEST etkinlik alanını gezerek Phantom 4 uçağına bindi.

Cumhurbaşkanın kızı savaş uçağında

1 / 16

Phantom 4 uçağına binen Selçuk Bayraktar, festivale ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
2 / 16

"HER TÜRLÜ ETKİNLİK VAR"

"HER TÜRLÜ ETKİNLİK VAR"
Askeri hava araçlarının yanı sıra çok sayıda sivil aracın da festivalde ziyaretçilerin ilgisine sunulduğunu aktaran Bayraktar, "Milli savunma şirketlerimiz de var. Açıkçası bu alanda sivilinden havacılıkla ve uzayla alakalı ayağınızı yerden kesebilecek her türlü etkinlik var. " dedi.
3 / 16

"SADECE ÖN KAYIT YAPTIRANLARIN SAYISI 80 BİN"

"SADECE ÖN KAYIT YAPTIRANLARIN SAYISI 80 BİN"
Bayraktar, "Festivale sadece ön kayıt yaptıranların sayısı 80 bin. Bu rekor bir rakam. Allah'a şükür tüm milletimizde ülkemizin milli teknoloji hamlesini geliştirecek tutkunun adım adım yerleştiğini görüyoruz." diye konuştu.
4 / 16

Bayraktar, Türkiye'nin milli teknolojiyi üretme konusunda 2023 ve sonraki hedeflerine hızla ilerlediğine dikkati çekerek, şunları söyledi:
5 / 16

"TÜRKİYE UZAYDA VE HAVACILIKTA HAK ETTİĞİ YERE GELECEK"

"TÜRKİYE UZAYDA VE HAVACILIKTA HAK ETTİĞİ YERE GELECEK"
"Türkiye, uzayda ve havacılıkta hak ettiği yere gelecektir. Milli İHA ve SİHA'ların altında da bu tutku yatıyor. Çocukken bundan çok daha küçük bir etkinliğe gitmiştim. Hayatım boyunca unutmadım. İnşallah bu festival de gençlerimizde aynı etkiyi bırakır.
6 / 16

0 kadar paydaşımız var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi en büyük paydaşı. Bütün bu altyapıyı onlar kurdu. Üniversitelerimiz, diğer teknoloji şirketlerimiz ve savunma sanayisi şirketlerimizin katkılarıyla oldu. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de sağ olsun. Dün Türk Yıldızları da güzel bir gösteri yaptı."
7 / 16

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise gençlerin yetişmesini önemsediklerini belirterek, "Burada bu teknolojiyi bu kadar yakından görerek, neler hayal edebileceklerini görüyorlar. Sınırlarını genişletiyorlar. Gençleri hayallerini genişletmeleri için buraya davet ediyoruz." dedi.
8 / 16

9 / 16

10 / 16

11 / 16

12 / 16

13 / 16

14 / 16

15 / 16

16 / 16

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Sümeyye Erdoğan TEKNOFEST İstanbul Yeni Havalimanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar Selçuk Bayraktar Phantom 4 savaş uçağı

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki

Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki

Antalya'da 15 milyon TL parayı zimmetine geçiren çalışan izne ayrılıp sırra kadem bastı!

Antalya'da 15 milyon TL parayı zimmetine geçiren çalışan izne ayrılıp sırra kadem bastı!

Okuyucu Yorumları 8 yorum
Havacılık aile mesleği tabi işleri güçleri hava cıva
rezillik...
çok yakismis
ey gidi kaddafi
sussan olmuyor susmasan olmaz -mehmet erdem
erdoğan erdoğan erdoğanlar sabah erdoğan akşam erdoğan
Bu damat neden boşta geziyor sınır oldum ver bi makam
Turkiye sizle ancak 5.lige duser.
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da iş isteyen genç olumsuz yanıt alınca milletvekillerinin önünde kendini yaktı!

Şanlıurfa'da iş isteyen genç olumsuz yanıt alınca milletvekillerinin önünde kendini yaktı!

Kritik MGK toplantısından operasyon sinyali çıktı!

Kritik MGK toplantısından operasyon sinyali çıktı!

Şanlıurfa'da milletvekillerinden iş isteyen bir genç kendini yaktı

Şanlıurfa'da milletvekillerinden iş isteyen bir genç kendini yaktı

Trump'tan OPEC ülkelerine tehdit gibi petrol uyarısı: Biz olmasak...

Trump'tan OPEC ülkelerine tehdit gibi petrol uyarısı: Biz olmasak...

Büyük Marmara Depremi ile ile ilgili korkutan açıklama: Kıyamet benzeri bir olay olur!

Büyük Marmara Depremi ile ile ilgili korkutan açıklama: Kıyamet benzeri bir olay olur!

Rus iş adamının yatı 670 bin litre akaryakıt aldı

Rus iş adamının yatı 670 bin litre akaryakıt aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.