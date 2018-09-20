Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, TEKNOFEST etkinliğinde Phantom 4 savaş uçağına bindi!

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, TEKNOFEST etkinlik alanını gezerek Phantom 4 uçağına bindi.

Cumhurbaşkanın kızı savaş uçağında

1 / 16 Phantom 4 uçağına binen Selçuk Bayraktar, festivale ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2 / 16 "HER TÜRLÜ ETKİNLİK VAR" Askeri hava araçlarının yanı sıra çok sayıda sivil aracın da festivalde ziyaretçilerin ilgisine sunulduğunu aktaran Bayraktar, "Milli savunma şirketlerimiz de var. Açıkçası bu alanda sivilinden havacılıkla ve uzayla alakalı ayağınızı yerden kesebilecek her türlü etkinlik var. " dedi.

3 / 16 "SADECE ÖN KAYIT YAPTIRANLARIN SAYISI 80 BİN" Bayraktar, "Festivale sadece ön kayıt yaptıranların sayısı 80 bin. Bu rekor bir rakam. Allah'a şükür tüm milletimizde ülkemizin milli teknoloji hamlesini geliştirecek tutkunun adım adım yerleştiğini görüyoruz." diye konuştu.

4 / 16 Bayraktar, Türkiye'nin milli teknolojiyi üretme konusunda 2023 ve sonraki hedeflerine hızla ilerlediğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

5 / 16 "TÜRKİYE UZAYDA VE HAVACILIKTA HAK ETTİĞİ YERE GELECEK" "Türkiye, uzayda ve havacılıkta hak ettiği yere gelecektir. Milli İHA ve SİHA'ların altında da bu tutku yatıyor. Çocukken bundan çok daha küçük bir etkinliğe gitmiştim. Hayatım boyunca unutmadım. İnşallah bu festival de gençlerimizde aynı etkiyi bırakır.

6 / 16 0 kadar paydaşımız var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi en büyük paydaşı. Bütün bu altyapıyı onlar kurdu. Üniversitelerimiz, diğer teknoloji şirketlerimiz ve savunma sanayisi şirketlerimizin katkılarıyla oldu. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de sağ olsun. Dün Türk Yıldızları da güzel bir gösteri yaptı."

7 / 16 Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise gençlerin yetişmesini önemsediklerini belirterek, "Burada bu teknolojiyi bu kadar yakından görerek, neler hayal edebileceklerini görüyorlar. Sınırlarını genişletiyorlar. Gençleri hayallerini genişletmeleri için buraya davet ediyoruz." dedi.

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