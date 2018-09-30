Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln Merkez Camisi açılışında o ayrıntıyı Alman Bild yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın merakla beklenen Alman ziyaretinin Berlin’den sonraki durağı Köln oldu… Çok sayıda Türk kökenli göçmenin yaşadığı kentte Erdoğan’ın konuşması öncesinde bölgede adeta kuş uçurtulmadı. Çok sayıda katılımcının izlediği caminin açılışı sırasında kurulan kürsüde kimsenin dikkat etmediği bir detayı ise Alman basını yazdı.

Almanya’nın çok okunan tabloid gazetelerinden Bild, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma yaptığı kürsüyü ters açıdan görüntüledi. Gazetenin paylaştığı fotoğraflarda Alman güvenlik birimlerinin Cumhurbaşkanı’nın güvenliği için ne kadar hassas olduğu gözler önüne seriliyor. Çatılarda çok sayıda güvenlik görevlisinin olduğu ve cami önünde de güvenlik önlemlerini artıran Alman polisi, kürsünün altına Erdoğan’ın erişebileceği bir kırmızı buton yerleştirdi.

Bild muhabiri Mario Junglich’in fotoğrafında görülen kırmızı alarm butonunun acil durumlarda çalıştığı aktarıldı. Alman basını, tehlike anında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın basması durumunda özel Alman güvenlik güçlerinin olay yerine gelerek bölgeyi koruma altına alabileceğini yazdı. Bild’in haberinde kürsünün kurşun geçirmez olarak tasarlandığı da belirtildi.

