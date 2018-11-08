HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.11.2018 16:23 | Son Güncelleme

AK Parti Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı Eğitim ve İstişare Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dikey mimari yerine yatay mimariyi tercih etmeleri gerektiğini belirterek Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u uyardı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Dünya Şehircilik Günü kapsamında düzenlenecek AK Parti Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı Eğitim ve İstişare Toplantısı'nda konuştu.

ERDOĞAN'DAN BAKAN'A UYARI: DİKEY MİMARİ YOK, YATAY MİMARİ

Konuşmasında yatay mimariye dikkat çeken Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a dönerek, "Murat, buna dikkat et! Dikey mimari yok, yatay mimari... Mimarinin ihtişamı ile manevi derinliğin aynı anda buluştuğu şehirlere yeterince sahip çıkamamış olmamız en büyük kaybımızdır. Sahip olduğumuz kadim mirasın hala tam anlamıyla farkında olamadığımızı düşünüyorum" dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

''Sıfır Atık Projesi gibi çalışmalar hakkında da sizlere bilgi verilecek. Sıfır Atık Projesi olayını da bir vakfa indirgeyerek ülke genelinde böyle bir güçlü sivil toplum kuruluşuna da sahip olalım diyorum.

"BİZE BOŞA VAKİT GEÇİRMEK HARAMDIR"

Kendini AK Partili gören her arkadaşım benim olmadığım yerde kimse yoktur anlayışıyla çalışmalarını sürdürmelidir. AK Partililer koşacak ki Türkiye yürüsün. 2023, 2053, 2071 vizyonlarını böyle gerçekleştirebiliriz. AK Partililer 7/24 çalışacak ki Türkiye, üretmeye, kalkınmaya devam etsin. Eğer AK Partiliyim diyorsak bize boşa vakit geçirmek haramdır. 31 Mart mahalli idari seçimlerden de sizlerin gayreti ve milletimizin desteğiyle inşallah alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum.

"DİKEY MİMARI YOK YATAY MİMARİ"

Murat, buna dikkat et! Biz kendi arkadaşlarımıza söylüyoruz. Diyoruz ki dikey mimari yok yatay mimari... Önce mescit, sonra sosyal donatı alanları, onun ardından da oralarda çevrecilik yeşillendirme onun ardında oralarda inşalara devam edeceğiz.

"ŞEHİRLERE YETERİNCE SAHİP ÇIKMAMIŞ OLMAMIZ..."

Mimarinin ihtişamı ile manevi derinliğin aynı anda buluştuğu şehirlere yeterince sahip çıkamamış olmamız, en büyük kaybımızdır. Siyasi parti olarak icraatlarımızın önceliğini elbette milletimizin ihtiyaçları belirliyor. İcraatlarımızın önceliğini elbette milletimizin öncelikleri belirliyor. TOKİ vasıtasıyla 837 bin konut inşaa ederek özel sektöre de örnek oluşturan bir şehircilik hamlesi başlattık.

"SIKINTILI YERLERİN YARISI İMAR BARIŞI'NDAN FAYDALANACAK"

53 farklı ilimizdeki 229 adet riskli alanda çalışmalar sürüyor. Sıkıntılı yerlerin yaklaşık yarısı imar barışından faydalanacak gibi görünüyor. Çevrenin korunması konusunda da çok önemli icraatler geliştirdik. İktidarlarımız döneminde bakın bu çok önemli... 4 milyar fidanı toprakla buluşturduk.

"31 MART SEÇİMLERİ ÖNEMLİ BİR FIRSATTIR"

31 Mart seçimleri hem genelde hem de yerelde yapılan hizmetleri vatandaşımıza anlatmak için önemli fırsattır.

"MİLLET KIRAATHANESİ DEDİM ONLAR KUMARHANE ANLADILAR"

Millet bahçelerini yaparken bir kenarına da millet kıraathanelerimizi koyalım. Oralarda çayını simitini kek hepsi olsun. Millet kıraathanesi dedim onlar kumarhane anladılar. Derviş diyemeyeceğim bunlara zikir fikir meselesi.''


PARTNERMilyon dolarlık Hint düğünlerinin yeni adresi TürkiyeMilyon dolarlık Hint düğünlerinin yeni adresi Türkiye
Kayseri eski valisi Kamçı, Çanakkale için aday adayıKayseri eski valisi Kamçı, Çanakkale için aday adayı
Son dakika! CHP iki milletvekilini disipline sevk ettiSon dakika! CHP iki milletvekilini disipline sevk etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erdoğan ak parti Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı Eğitim ve İstişare Toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Erdoğan'dan Bakan'a uyarı

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul'da Ümit Özdağ, İzmir'de Şengül Hablemitoğlu

İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul'da Ümit Özdağ, İzmir'de Şengül Hablemitoğlu

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

Demet Akalın'dan canlı yayında kafa karıştıran sözler

Demet Akalın'dan canlı yayında kafa karıştıran sözler

Hatice'den kalça videosunu ti'ye alan fenomen Yasemin Sakallıoğlu'na hakaret

Hatice'den kalça videosunu ti'ye alan fenomen Yasemin Sakallıoğlu'na hakaret

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Araç sahipleri dikkat! İSTMOP uygulaması kullanıma sunuldu

Araç sahipleri dikkat! İSTMOP uygulaması kullanıma sunuldu

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

Seçime aylar kala Melih Gökçek harekete geçti! Çarpıcı anket sonuçları

Seçime aylar kala Melih Gökçek harekete geçti! Çarpıcı anket sonuçları

AK Parti'de yapılan anketlerde bir ilk

AK Parti'de yapılan anketlerde bir ilk

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Asrin liderimiz buna da el atti.Hadi bakalim daha nelere karisacak.Olulerinizi de mezara dik koyun derse sasirmayin.Reis bu.Diploma yok ama mimariden sanata egitimden sagliga herseyi biliyor.Gerci neye el attiysa batirdi o da ayri konu.Mimarlar odasi duydunuz mu.Artik dikine değil........:))
17 Yıldır DİKEY MİMARİ İÇİN VERDİĞİNİZ İZİNLERİ NE YAPIYORSUNUZ. Pardoon İSTANBUL'da TARİHİ İSTANBUL SİLÜETİNİ BOZAN DİKEY HİLKAT GARİBELERİNİ YAPAN DOSTUNA KÜSMÜŞ VE SONRA DA AL GÜLÜM VER GÜLÜM DEMİŞTİNİZ.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meral Akşener'den gündemi sallayan iddia: AK Parti ile HDP...

Meral Akşener'den gündemi sallayan iddia: AK Parti ile HDP...

Son dakika! CHP iki milletvekilini disipline sevk etti

Son dakika! CHP iki milletvekilini disipline sevk etti

MHP'nin İstanbul adayı kim olacak? Ali Müfit Gürtuna ve Taha Akyol sürprizi

MHP'nin İstanbul adayı kim olacak? Ali Müfit Gürtuna ve Taha Akyol sürprizi

İYİ Parti'de deprem! Ahat Andican'dan istifa kararı

İYİ Parti'de deprem! Ahat Andican'dan istifa kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerini ayakta alkışladılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerini ayakta alkışladılar

İYİ Parti'nin Muğla adayı kim? Behçet Saatçi'den ilk açıklama

İYİ Parti'nin Muğla adayı kim? Behçet Saatçi'den ilk açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.