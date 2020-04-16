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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs önlemi! İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs önlemi! İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2020 22:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı kurallara titizlikle uyduğunu söyledi. Sözcü Kalın, 3 haftadır dışarı çıkmadıklarını, dışarıdan da konuk almadıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs önlemi! İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Kalın, NTV'de katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. "Korona günleri nasıl geçiyor? Siz nasıl bir düzen kurdunuz kendinize?" sorusu üzerine Kalın, herkes gibi Sağlık Bakanlığının açıkladığı kurallara titizlikle uyduklarını, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraber olduklarını, çünkü devlet yönetiminin devam etmek durumunda olduğunu ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedbirlere titizlikle uyduğunu hatta kendilerine örnek olduğunu dile getiren Kalın, "Burada sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Dışarı çıktığımızda maske takıyoruz. Kalabalık ortamlara girmiyoruz, kalabalık ortamların oluşmasına imkan vermiyoruz. Sıkça ellerimizi yıkıyoruz. Sosyal izolasyona riayet ediyoruz, görüşmelerimizin çoğunu video konferans ile gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımız da hamdolsun bir devlet başkanı nasıl korunması gerekiyorsa o şekilde korunuyor." dedi.

İbrahim Kalın, bu süreçte devletin zirvesinin nasıl korunduğuna ilişkin soruya karşılık, "Burada doktorlarımız var. Yakın ekipte herkes test ediliyor. Sosyal mesafe, izolasyon, maske takma gibi kurallara riayet ediyoruz. Şikayet olduğunda bunlarla ilgili gerekli tedbirler alınıyor. Sağlık Bakanlığımızın tavsiye ettiği tedbirler var. Vatandaşımız da Cumhurbaşkanımızı özlüyor. Halkın içinde olan bir lider olarak onun için de çok kolay değil. Üç haftadır buradayız, dışarı çıkmıyoruz, dışarıdan konuk almıyoruz. Ama bu kural herkes için geçerli." değerlendirmesinde bulundu.

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