Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı Nas nedir, ne demek? İşte Nas suresinin okunuşu ve Türkçe meali

Merkez Bankası son toplantısının ardından faizlerde 100 baz puan indirim yapıldığı ve faizlerin yüzde 14'e düşürüldüğü açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nas'a bağlı faiz indirimleri yapıldığını açıklamasının ardından İslam'da Nas'ın ne demek olduğu araştırmaları hız kazandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KULLANDIĞI NAS NEDİR?

Nass; açık ve belirgin olan demektir. Nass kavramı Allah'ın ve peygamberin kelamı anlamına gelir. İslam'da nass olarak tanımlanan sözler, yoruma açık değildir. Fıkıhta bir meseleye çözüm getirmek için öncelik nassa verilir. Eğer nas yoksa içtihada varılır. İçtihat, ayet ve hadisler ışığında düşünmek ve sonuca varmak demektir.

Bu anlamıyla nas vahyin metinsel verisi olduğundan teşrîin ve dinî bilginin temelini oluşturur; karşıtı genel olarak "ictihad"dır. İctihad, istidlâl ve kıyas gibi kavramlarla karşıt olarak zikredildiğinde nas Allah ve Peygamber'in sözünü, bu kavramlar da nasların akıl yoluyla açılımını anlatır.

NAS SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul e'ûzü birabbinnâs

Melikinnâs

İlâhinnâs

Min şerrilvesvâsilhannâs

Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi

Minelcinneti vennâs

NAS SURESİ TÜRKÇE MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

De ki: "Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik'ine, insanların İlah'ına sığınırım."

TDK'YE GÖRE NAS NE DEMEK?

Tdk nas 1. anlamı : Açıklık, açık ve kesin yargı. TDK nas 2. anlamı (felsefe) : Dogma.

