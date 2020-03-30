Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar? Erdoğan ne kadar bağış yaptı?

Video konferans yöntemiyle düzenlenen kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ulusa sesleniş konuşması yaptı.
Milli Dayanışma Kampanyası başlatıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "7 aylık maaşımı bağışlıyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "7 aylık maaşımı bağışlıyorum" açıklamasının ardından, 'Erdoğan'ın maaşı ne kadar?' sorusu en çok aratılanlar arasına girdi. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar? İşte detaylar.
2020 yılına ait Cumhurbaşkanlığı Bütçe Teklifi’ne göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aylık maaşına 7 bin TL zam yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 yılında olan 74 bin 500 lira olan maaşı 2020 yılında 81 bin 250 liraya yükseldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bağışladığını duyurduğu 7 aylık maaşı ise 568 bin 750 liraya karşılık geliyor.