Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 26 zam! (Erdoğan'ın maaşı ne kadar?)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı’nda hazırlanan genel bütçe önerisi içindeki brüt maaşının, bir önceki yıla göre yüzde 26 arttırıldığı iddia edildi.

Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre, Parlamenter sistemde belirlenen 2018 bütçesine göre brüt 59 bin lira maaş alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlık sistemine geçince brüt maaşı 74 bin 500 TL olarak belirlendi. Erdoğan’ın 2020 maaşı brüt 81 bin 750 TL, 2021 maaşı ise yıllık brüt 1 milyon TL’ye geçerek aylık brüt 87 bin 500 TL tahmin edildi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan ve toplamda 2 milyar 818 milyon 899 bin TL’lik Külliye bütçesinin kalem kalem ayrıntıları şöyle:

-119 milyon TL tüketime: Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları kaleminde Cumhurbaşkanlığı 2019 yılında 119 milyon 170 bin TL harcayacak. 2020 yılında bu rakamın 126 milyon 297 TL’ye, 2021 yılında ise 135 milyon 13 bin TL’ye çıkması öngörülüyor.

-Temsile 101.5 milyon: 2019 yılında Külliye, yurtiçi ve yurtdışı ziyaretler için “yolluklar” kaleminden 35 milyon TL harcayacak. Tören, açılış ve resepsiyonların da yer aldığı her türlü ağırlama giderleri için ise 2019 yılı bütçesine 101 milyon 500 bin TL konuldu.