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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 26 zam! (Erdoğan'ın maaşı ne kadar?)

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.10.2018 08:38 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ayrılması öngörülen 2.8 milyar TL’lik bütçenin ayrıntıları belli oldu. Buna göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın aylık brüt maaşı yüzde 26 artışla 74 bin 500 lira olacağı iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 26 zam! (Erdoğan'ın maaşı ne kadar?)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı’nda hazırlanan genel bütçe önerisi içindeki brüt maaşının, bir önceki yıla göre yüzde 26 arttırıldığı iddia edildi.

Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre, Parlamenter sistemde belirlenen 2018 bütçesine göre brüt 59 bin lira maaş alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlık sistemine geçince brüt maaşı 74 bin 500 TL olarak belirlendi. Erdoğan’ın 2020 maaşı brüt 81 bin 750 TL, 2021 maaşı ise yıllık brüt 1 milyon TL’ye geçerek aylık brüt 87 bin 500 TL tahmin edildi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan ve toplamda 2 milyar 818 milyon 899 bin TL’lik Külliye bütçesinin kalem kalem ayrıntıları şöyle:

-119 milyon TL tüketime: Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları kaleminde Cumhurbaşkanlığı 2019 yılında 119 milyon 170 bin TL harcayacak. 2020 yılında bu rakamın 126 milyon 297 TL’ye, 2021 yılında ise 135 milyon 13 bin TL’ye çıkması öngörülüyor.

-Temsile 101.5 milyon: 2019 yılında Külliye, yurtiçi ve yurtdışı ziyaretler için “yolluklar” kaleminden 35 milyon TL harcayacak. Tören, açılış ve resepsiyonların da yer aldığı her türlü ağırlama giderleri için ise 2019 yılı bütçesine 101 milyon 500 bin TL konuldu.

-Vakıf ve derneklere 12.5 milyon: Vakıf, dernek gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlara yardım yapılması için Cumhurbaşkanlığı ödeneğinden 12.5 milyon TL bütçe ayrılacak. Valiliklerden gelen bilgiler doğrultusuna “hane halkına” 3 milyon TL para aktarılacak.

-Başkanlık ofislerine 233.5 milyon TL: Başkanlık sistemi ile birlikte Cumhurbaşkanlığıiçinde, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı özel bütçeli, idari ve mali özerkliğe sahip 4 tane ofis kurulmuştu. Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisi’ne; 2019 Cumhurbaşkanlığı bütçesinden “yardım” adı altında ödenek ayrıldı. Bu kapsamda “Finans Ofisi’ne” 5 milyon TL, “İnsan Kaynakları Ofisi”ne 8.5 milyon TL, “Dijital Dönüşüm Ofisi”ne 70 milyon TL, “Yatırım Ofisi”ne ise 150 milyon TL bütçe ayrıldı. Böylece 4 “Başkanlık Ofisi” için 2019 bütçesinden ayrılan para 233.5 milyon TY’ye kadar vardı. Bu miktarın 2020 yılında 245 milyon TL’yi, 2021 yılında ise 280 milyonu geçmesi bekleniyor.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Haram olsun
reisin maaşa yüzde 26 zam ama tayfaya 1600 tl masallah nede güzel koyunlarıyla anlaşıp gidiyolar işte
Yazıklar olsun, bunca garibanın hakkını yaradan sorar.
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