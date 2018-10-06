Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın McKinsey açıklamasına Meral Akşener’den destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD’li danışmanlık şirketi McKinsey konusundaki tartışmalarla ilgili, “Bütün Bakan arkadaşlarıma, ‘Bunlardan fikri danışmanlık hizmeti de almayacaksınız’ dedim. Hiç gerek yok, biz bize yeteriz.” açıklamasına ilk tepki İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den geldi.

"DOĞRU BİR İŞ YAPMIŞTIR" DİYEREK DESTEKLEDİ



İstanbul’da gazetecilere konuşan Akşener “Sayın Cumhurbaşkanının bu kararını çok olumlu buluyorum. Bu hizmet alımına ilk karşı çıkan siyasi parti bizdik. Dolayısıyla uyarılarımızın dikkate alınmasından memnuniyet duyuyoruz. Doğru bir iş yapılmıştır” dedi.

Kaynak: Sözcü

