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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okunduğu sırada CHP'li Ali Narin'in yaptığı hareket tepki çekti

30.08.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Fatih Kaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ilçede düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu esnada sırtını dönen CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin'e tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okunduğu sırada CHP'li Ali Narin'in yaptığı hareket tepki çekti

AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümünde, Kadıköy Meydanı'nda yapılan resmi törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının okunurken protokol sırasında bulunan CHP Kadıköy İlçe Başkanı Narin'in, mesaj bitinceye kadar arkasını dönerek kendince tavır sergilediği ifade edildi.

"BU ÇİRKİN EYLEMİ ŞİDDETLE KINIYORUM"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Fatih Kaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Kadıköy Rıhtım tören alanında bulundukları esnada hoş olmayan bir durumun gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı, aynı zamanda Başkomutan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın, kutlama mesajı okunurken CHP İlçe Başkanı Ali Narin, huzurunda durduğumuz Atatürk Anıtı'na sırtını dönerek en hafif tabiri ile nezaketsiz, terbiyesiz, saygısız bir eylem gerçekleştirmiştir. Kadıköy halkına soruyoruz. Birlik ve beraberliği en üst seviyede yaşamamız gereken bu bayram gününde, Cumhurbaşkanımızın kutlama mesajının içindeki hangi cümle kendisini rahatsız etmiştir? Öyle ki daha mesaj okunmaya başlarken bir önyargı ile bu saygısızlığı yapmıştır. Mesajda, 84 milyonun birlik ve berberliğinin temenni edilmesi mi, bu toprakların ebediyen bu milletin yurdu olarak kalacağına olan inancın belirtilmesi mi, yoksa şehitlerimizin hayırla yad edilmesi mi CHP İlçe Başkanı'nı rahatsız etmiş ve bu ahlak dışı eylemi gerçekleştirmesine sebep olmuştur? CHP İlçe Başkanı'nın bu çirkin eylemini şiddetle kınıyorum. Kendisini, hiç olmazsa milletimizin birlik ve beraberliğinin pekiştiği bu özel günleri sabote edip gölge düşürmekten vazgeçmeye, cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhurbaşkanımıza yaptığı bu saygısızca davranıştan ötürü özür dilemeye davet ediyorum."

Öte yandan CHP'li Ali Narin'in tören sırasında sergilediği bu tutum, sosyal medyada da büyük tepki çekti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı Kadıköy Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi CHP
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Edeb yahu birazcık saygı T.C.Devletinin Cumhurbaşkanı sevsende sevmesende birazcık saygı. Eyleminde yeri zamanı olur her durumdada hele hele bayramlarda çok abes radikal örgütlerin eylemlerine benziyor her yerde her ortamda olmaz olamaz lütfen saygılı olun.

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