HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezuniyetine ilişkin Marmara Üniversitesinden açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezuniyetine ilişkin Marmara Üniversitesinden açıklama geldi

24.03.2023 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Üniversitesinden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mezuniyetine ilişkin açıklama yapıldı. Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada "Cumhurbaşkanımızın diploma kaydı, aynı bölümden mezun olanların diploma kayıtlarıyla birlikte, Marmara Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans Diploma Defteri'nde bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezuniyetine ilişkin Marmara Üniversitesinden açıklama geldi

Marmara Üniversitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 1 Kasım 1991'deki resmi başvurusu üzerine gerekli inceleme ve işlemler yapıldıktan sonra dönemin rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz ve dekanı Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel'in imzalarıyla diplomasının verildiğini bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmara Üniversitesinden mezuniyeti ve diploması hakkında görsel ve yazılı basın ile sosyal medyada yer alan bilgi kirliliğinin ortadan kaldırılması için kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacının ortaya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1974'te Üniversitelerarası Seçme Sınavı'na girdiği, bu sınavın sonucunda verilen resmi sonuç belgesiyle İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı ve 4 yıllık eğitim veren Aksaray İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokuluna öğrencilik hakkı kazandığı, aynı yıl 2443 öğrenci numarası ile bu okula resmen kayıt yaptırdığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1980-1981 eğitim-öğretim yılı içinde sorumlu olduğu bütün derslerden başarılı olarak 1981 yılının şubat ayında öğrenimini tamamladığı vurgulanan açıklamada, "Talebi üzerine 3 Nisan 1981 tarihinde dönemin dekanının imzasıyla düzenlenen 440-687 numaralı bir 'geçici mezuniyet belgesi' kendisine verilmiştir. Söz konusu tarihte Yüksekokul, Ticari Bilimler Fakültesine dönüştüğünden Cumhurbaşkanımızın mezuniyeti, dönemin diğer mezuniyetleri gibi Ticari Bilimler Fakültesine kayıtlı olarak gerçekleşmiştir." ifadeleri kullanıldı.

"ORTAYA ATILAN İDDİALARIN HİÇBİR HUKUKİ VE RESMİ DAYANAĞI YOKTUR"

Marmara Üniversitesinin 1982 yılında kurulduğu anımsatılan açıklamada, İstanbul'da o sıralar faaliyet gösteren diğer akademi, enstitü ve yüksekokullarla birlikte Ticari Bilimler Fakültesinin de Marmara Üniversitesine bağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, üniversitenin kuruluşu esnasında bu fakülte ve diğer 3 fakültenin ''İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi" adı altında birleştirildiğine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"1 Kasım 1991'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasını almak üzere resmi başvurusuna binaen gerekli inceleme ve işlemler yapılarak kendisine dönemin üniversite rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz ve fakülte dekanı Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel'in imzalarıyla diploma verilmiştir. Cumhurbaşkanımızın diploma kaydı, aynı bölümden mezun olanların diploma kayıtlarıyla birlikte, Marmara Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans Diploma Defteri'nde bulunmaktadır. Diplomanın verildiğine dair kayıt 4694 kütük numarasına bağlı olup 8345 sayısı ile diploma numaralandırılmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın üniversite yıllarında aldığı bütün derslerin dökümü ve başarı notlarını havi transkript belgeleri, öğrenci fişleri, dilekçeleri, fotoğrafları, askerlik tehiri ve mezuniyet kayıtları gibi olağan öğrencilik ve mezuniyet işlemlerine ilişkin belgeler, diğer mezunlarımızınki gibi üniversitemizde muhafaza edilmektedir. Görsel ve yazılı basın ile sosyal medyada ortaya atılan iddiaların hiçbir hukuki ve resmi dayanağı yoktur. Mezunumuz olması vesilesiyle iftihar ettiğimiz gerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hakkında gerekse ülkemizin güzide ve köklü üniversitelerinden biri olan Marmara Üniversitesi gıyabında mesnetsiz ithamlar üniversitemiz mensup ve mezunlarını rencide etmiştir." (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da açıklamalar yaptı: Bahar ve yaz aylarını en iyi şekilde değerlendirerek şehirlerin inşasında önemli yol almak istiyoruzSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da açıklamalar yaptı: Bahar ve yaz aylarını en iyi şekilde değerlendirerek şehirlerin inşasında önemli yol almak istiyoruz
Prof. Dr. Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 8. fay hattı da kırıldıProf. Dr. Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 8. fay hattı da kırıldı
Kahramanmaraş'ta 5.3 büyüklüğünde deprem!Kahramanmaraş'ta 5.3 büyüklüğünde deprem!
Anahtar Kelimeler:
Marmara Üniversitesi erdoğan mezuniyet

En Çok Okunan Haberler

İlk sahurda gelen soru sosyal medyada gündem oldu!

İlk sahurda gelen soru sosyal medyada gündem oldu!

Cumhur İttifakı genişledi: Yeniden Refah Partisi sürprizi!

Cumhur İttifakı genişledi: Yeniden Refah Partisi sürprizi!

Milyonlarca emekli yararlanacak! Ramazan Bayramı'na günler kala açıklandı

Milyonlarca emekli yararlanacak! Ramazan Bayramı'na günler kala açıklandı

Bir partiden daha Kılıçdaroğlu'na destek

Bir partiden daha Kılıçdaroğlu'na destek

Peş peşe gelen ittifak haberleri sonrası bir paylaşım da Muharrem İnce'den!

Peş peşe gelen ittifak haberleri sonrası bir paylaşım da Muharrem İnce'den!

Ahmet Özal'ın videosu sosyal medyada gündem oldu

Ahmet Özal'ın videosu sosyal medyada gündem oldu

İlginizi Çekebilir

Hiçbir şey yapmadan kazandığı para şoke etti! Bakın ne dedi

Hiçbir şey yapmadan kazandığı para şoke etti! Bakın ne dedi

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Kocasının ihanetini canlı yayında ifşa etti! Milyonlarca izlendi...

Kocasının ihanetini canlı yayında ifşa etti! Milyonlarca izlendi...

"Soyunma odasında tamamen çırılçıplak dolaşabiliyoruz" deyince...

"Soyunma odasında tamamen çırılçıplak dolaşabiliyoruz" deyince...

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.